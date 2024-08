En Marbella y de vacaciones: la inesperada coincidencia de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa

Juntos pero no revueltos. Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler están disfrutando de los últimos días del verano en la misma ciudad, habiendo coincidido curiosamente en el destino vacacional elegido. Tal y como adelantó la periodista Paloma García-Pelayo, hace unas semanas, en su segundo verano como soltera, la reina de corazones ha decidido pasar unos días en Marbella, la ciudad malagueña que visita habitualmente durante la temporada estival. Sin embargo, de lo que no se tenía constancia era de que coincidiría en espacio y tiempo con su última pareja.

El espacio televisivo de Atresmedia ha podido confirmar que el premio Nobel, junto a algunos miembros de su familia, también se ha trasladado hasta el municipio de la Costa del Sol, por lo que la ex pareja se encuentra a día de hoy en el mismo lugar. En el caso del escritor, su viaje se debe al retiro terapéutico que cumple cada año desde la Clínica Buchinger Wilhelmi, donde, según sus propias declaraciones, sigue un intenso programa y una estricta dieta para recargar pilar.

«Mi mañana comienza muy temprano en la playa con una caminata de una hora junto al mar. Hago media hora de chi kung, una gimnasia china muy relajante que trabaja la respiración. A continuación, nado», explicaba para la revista Telva el pasado mes de enero de 2023. En esta ocasión, de acuerdo con lo informado por el programa presentado por Sonsoles Ónega, Mario Vargas Llosa ha acudido a su habitual retiro con su ex mujer, Patricia Llosa y su hijo Álvaro. Ambos han protagonizado unas imágenes en las que se les ve disfrutando de un agradable paseo por los alrededores de la clínica, aunque sin la compañía del autor de La ciudad y los perros.

Cabe recordar que durante los ocho años que mantuvo una relación sentimental con Isabel Preysler, ella era quien lo acompañaba a la clínica de medicina integrativa mencionada. Por ello, existe una alta probabilidad de que la madre de Tamara Falcó aproveche sus días de descanso en Marbella para visitar las instalaciones donde, en su momento, protagonizó numerosas estampas idílicas junto a Vargas Llosa. No obstante, por ahora, no ha trascendido ningún tipo de información que confirme que la ex pareja ha coincidido en el lugar mencionado.

El verano de Isabel Preysler

A pesar de ser uno de los rostros conocidos más emblemáticos de la crónica social de nuestro país, Isabel Preysler siempre intenta salvaguardar su faceta privada bajo los hilos más herméticos. Tanto es así, que lo cierto es que son pocos los detalles que se conocen acerca de los planes que ha llevado a cabo durante este verano. No obstante, Paloma García-Pelayo ya aseguró, justo al inicio de la época estival, que no tenía una ruta planificada y que se iba a dejar llevar. «He decidido hacer mi vida y decidir todo en el último minuto», le dijo a la periodista.