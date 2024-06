Isabel Preysler desvela el gran secreto de su faceta como influencer

Isabel Preysler es uno de los rostros más importantes de nuestra crónica social. Su relación con Julio Iglesias le catapultó a lo más alto y desde entonces no ha desparecido del panorama mediático, al contrario. Cada vez disfruta de una repercusión más amplia y se acerca a un público más variado. Tiene mucho que ver el la notoriedad que ha alcanzado en las redes sociales. Solo en Instagram acumula más de 130.000 seguidores, pero quién hay detrás de este éxito.

Isabel Preysler ha asistido a una entrega de premios organizados por una conocida revista. Su hija Tamara Facó ha recibido un galardón en la categoría Lifestye, así que también estaba presente cuando la socialité ha desvelado su secreto. Según cuenta, su cuenta de Instagram y el resto de plataformas es responsabilidad de Tamara y sus hermanas, ellas son las que se encargan de todo.

La última foto que compartió Isabel es justo del citado evento. En la instantánea aparece posando con la marquesa de Griñón, a quien felicita por el reconocimiento que obtuvo. «Anoche estuve en los Elle Style Awards 2024. Enhorabuena a mi @tamara_falco por su merecidísimo premio», ha escrito. Aunque si atendemos a sus propias declaraciones, detrás de estas palabras podría estar la propia Tamara o alguna de sus hermanas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Isabel Preysler (@isabelpreysler)

La imagen que ha publicado Preysler ya cuenta con 4.000 ‘me gustas’ y cientos de comentarios. Es evidente que ha vuelto a triunfar en entre las nuevas generaciones. Con el número de seguidores que maneja podría ser influencer, pero prefiere centrarse en otros asuntos.

El secreto de Isabel Preysler

El público joven se ha acercado a la ex mujer de Julio Iglesias gracias a Disney +, donde grabó un documental para mostrar cómo era su vida. Todo esto ha hecho que su nombre gane repercusión, pero no está dispuesta a dedicarse en cuerpo y alma al mundo de las redes sociales, por eso ha pedido ayuda a su familia.

Tamara Falcó junto a Isabel Preysler. (Foto: Gtres)

Cuando le preguntaron por la persona que se encargaba de manejar sus cuentas, Isabel respondió: «Son las niñas las que me las mueven». Tamara, delante de los micrófonos de la agencia Gtres, añadió: «Sobre todo, es mi hermana Ana, que está ahí todo el día empujándola». Este secreto pasó inadvertido porque en este mismo evento, madre e hija aprovecharon para pronunciarse sobre la última polémica que afecta a Íñigo Onieva.

El empresario ha inaugurado un nuevo restaurante en Madrid. Dentro de este proyecto también está el conocido empresario José Luis López, cuyo apodo es El Turronero. También participa Iván Espinosa de los Monteros y a los tres les han acusado de no haber tenido en cuenta la basura que genera el negocio.

Isabel da la cara por su yerno

Isabel Preysler y Tamara Falcó en los Premios Elle en Madrid. (Foto: Gtres)

Isabel, cuando le han preguntado por el restaurante de Íñigo Onieva, ha preguntado: «Va muy bien, se come fenomenal». Ha intentado entrar en detalles para no participar en la polémica, pero su hija Tamara sí ha sido más clara y ha responsabilizado al ayuntamiento.

La otra polémica que ha salpicado a Isabel Preysler está relacionada con Carmen Lomana, quien hizo unos comentarios poco cariñosos sobre la socialité. Sin embargo, Carmen promete en Las Mañanas de Kiss que no tiene nada en su contra: «No estamos reñidas para nada, ¿por qué voy a estar enfadada con esta señora? Si no me ha quitado ni el novio, ni el marido, que es lo que a veces te puede enfadar».

Este conflicto ha aumentado la repercusión de Isabel en X, Instagram y otras redes, pero ella usa esta plataforma para fines más blancos.