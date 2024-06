Isabel Preysler funde a Carmen Lomana con una inesperada respuesta a sus ataques

La guerra entre Isabel Preysler y Carmen Lomana continúa abierta. En los últimos meses, las dos socialités se han intercambiado un sinfín de reproches delante de las cámaras que han acaparado la atención mediática de numerosos titulares. Sin embargo, la progenitora del cantante Enrique Iglesias, durante su asistencia a los Premios Elle Style, celebrados en Madrid el pasado lunes, 3 de junio, ha intentado dar por zanjada esta rencilla mediática, contestando de una manera tajante a los reporteros que le preguntaban acerca de las últimas declaraciones ofrecidas por la coleccionista de alta costura.

«Que aburrido, de verdad», comenzaba a decir. Los periodistas encargados de cubrir el evento informaban a la madre de la marquesa de Griñón que había rumores que decían que Carmen Lomana estaba convocada al acto y que no había podido asistir porque ella la había vetado, algo que Isabel negaba en ese mismo momento: «No creo». Justificando sus primeras palabras, Preysler explicaba que no contestaba porque prefería no responder «a tonterías».

Isabel Preysler a la salida de los Premios Elle en Madrid. (Foto: Gtres)

Intentando averiguar si el hacha de guerra estaba enterrada, uno de los reporteros presentes se lanzó a preguntarle si se tomaría un Ferrero Rocher con Carmen Lomana, a lo que Preysler contestaba con cierto tono jocoso: «No, yo no tomo Ferrero Rocher». Seguidamente, la ex pareja de Mario Vargas Llosa se subió al coche que le esperaba sin contestar ninguna otra cuestión acerca de su faceta más personal. No obstante, antes de cerrar la puerta, tuvo tiempo para romper con la discreción con la que estaba actuando e informar que entre sus planes no entraba el enamorarse de nadie.

Isabel Preysler y Tamara Falcó en los Premios Elle en Madrid. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que, aunque hizo su salida de los galardones sola, protagonizó su llegada junto a su hija, Tamara Falcó. Ambas posaron juntas en el photocall del evento e interactuaron con los medios de comunicación sobre las últimas noticias que han rodeado recientemente al clan Preysler.

Carmen Lomana, sin pelos en la lengua

A diferencia de Isabel Preysler, Carmen Lomana sí que ha continuado pronunciándose sobre su sonada guerra contra la hispanofilipina. Sin ir más lejos, durante el estreno de la serie Bardot en la capital, el pasado 28 de mayo, reconoció que tenía ganas de probar el nuevo restaurante de Iñigo Onieva, una situación que podría obligarla a encontrarse frente a frente con Isabel, algo que asegura que no la pone nerviosa porque ninguna tiene nada en contra de la otra. «Otra cosa es que haga comentarios divertidos porque me preguntáis. Si no me preguntaseis, yo no diría nada».

Carmen Lomana en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid. (Foto: Gtres)

Cuatro días antes, en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid, Carmen prefirió optar por el tono bromista y manifestar que no conocía a Isabel Preysler. Lomana explicó, entre risas, que había decidido no volver a nombrarla porque «como no respondía a ninguno de sus ataques era muy aburrido».