Carmen Lomana sobre el documental de Isabel Preysler: “La he visto con una bata a juego con las cortinas”

El próximo 5 de diciembre la plataforma de Disney+ lanzará en su catálogo el nuevo documental Isabel Preysler: Mi Navidad, donde la madre de Tamara Falcó desvelará las costumbres del clan en esta época tan señalada del año. Como era de esperar, el avance ya ha generado diferentes opiniones, entre la que ha destacado, una vez más, la de Carmen Lomana. La coleccionista, sin pelos en la lengua, ha hablado en su última aparición pública de lo que le parece que Isabel se haya lanzado a este tipo de rodajes y, sin filtros, ha comentado el interés que tiene por dicho contenido: «Tengo algo de curiosidad por verlo, pero no mucha. No especialmente», comenzaba a decir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Disney+ España (@disneypluses)

Reconocía que tan solo había visualizado algunas fotografías del contenido, donde aseguraba que había visto a la reina de corazones desayunando con unas prendas de ropa que han llamado bastante su atención: «Llevaba una bata estampada que hacía juego con las cortinas», decía. Proseguía su discurso manifestando que consideraba que la hispano-filipina era muy conocida en cuanto a reportajes de la crónica social pero que su personalidad estaba envuelta en un gran misterio: «Como persona y como mujer no es tan conocida».

Al escuchar estas contundentes declaraciones, las reporteras encargadas de cubrir los Premios Mujer Hoy quisieron preguntarle sobre si realmente le gustaba Isabel Preysler a lo que Carmen contestó de una manera retórica: «¿Por qué no me va a gustar? Me gusta como me gustan otras muchas». No obstante, justificando sus palabras, explicaba que aunque la gente pensara que la vida de la ex mujer de Julio Iglesias estaba llena de lujos, lo cierto es que «era muy normal».

Carmen Lomana en los Premios Mujer Hoy/ Gtres

Señalaba que no mantenía ningún tipo de amistad con la protagonista de la docuserie mencionada y que tan solo eran «conocidas» tras haber coincidido en diferentes actos públicos por permanecer al mismo mundo mediático. Sin embargo, reconocía que el apodo de ‘reina de corazones’ le correspondía al cien por cien ya que era una de las celebridades que más ha salido en el papel cuché.

El último ‘zasca’ de Carmen Lomana a Isabel Preysler

Horas después de los Premios Mujer Hoy, Carmen Lomana acudía a su puesto de trabajo como colaboradora en el programa Espejo Público. Allí, la coleccionista ha continuado opinando sobre el documental de la reina de corazones y ha pronunciado unas palabras que no han pasado desapercibidas para ninguno de los telespectadores: «No entiendo la fascinación por esta mujer. A mí no me gustan las mujeres que son algo solo por ir colgadas del brazo de alguien importante».

Pese a este último ‘zasca’, Carmen ha confesado que Isabel le gusta como personalidad pública pero que considera que no debería ser «ningún tipo de ejemplo para las mujeres españolas» y mucho menos «un icono de estilo». Además, volviendo a hacer hincapié en la escena del desayuno, Lomana ha criticado la vajilla que utiliza: «Usa un plato más grande que la taza», señalaba, teniendo en cuenta los diferentes protocolos que conoce.