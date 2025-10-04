Todo sobre el vestido de novia de Bárbara Mirjan y el discreto homenaje bordado a la Casa de Alba

Bárbara Mirjan se ha dado el «sí, quiero» con Cayetano Martínez de Irujo en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, un templo cargado de significado para la Casa de Alba, donde descansan las cenizas de doña Cayetana Fitz-James Stuar. Como era de esperar, la capital hispalense se ha convertido en una pasarela de moda y la gran protagonista ha sido la novia, quien ha lucido un diseño exclusivo firmado por Navascués. El traje, creado exclusivamente para ella, se posicionará como uno de los mejores looks nupciales de la temporada, pues cuadra perfectamente con su estilo. Es decir, ha sido muy coherente a la hora de decantarse por las opciones que le han dado en el taller de costura. Además, ha tenido un guiño con la Casa de Alba que no ha pasado inadvertido: los bordados del traje recordaban a los orígenes de la emblemática dinastía.

El vestido en cuestión ha sido confeccionado en crep y una de sus características más especiales es que una de las zonas tiene un bordado con hilos de seda que evoca a los mantones de Manila. De esta forma, la novia ha tenido un bonito gesto con Sevilla, ciudad que a partir de hoy quedará para siempre en su memoria.

Bárbara Mirjan vestida de novia. (Foto: Gtres)

Bárbara Mirjan, a partir de hoy duquesa de Arjona, ha entrado a la iglesia con el velo puesto. Lo sujetaba una discreta pulsera convertida en diadema a juego con unos espectaculares pendientes que han sido un regalo personal del novio.

Los detalles del vestido de Bárbara Mirjan

Bárbara Mirjan vestida de novia. (Foto: Gtres)

Como decimos, el traje de Bárbara Mirjan destaca por la originalidad de sus detalles, aunque también hay que hacer una mención especial a la delicadeza de cada acabado, pensado para transmitir exclusividad y un toque artesanal que no está presente en otras firmas. También presenta unas mangas desmontables que aportan movilidad y un elegante puño bordado en el brazo derecho, elementos que lo convierten en una pieza única.

Bárbara Mirjan vestida de novia. (Foto: Gtres)

Por otro lado, el diseño se enriquece con una sobrefalda en organza y tundra que añade volumen y movimiento, un corselete bordado seda que realza la silueta, así como una cola independiente y un velo en tul. Sin duda, una apuesta acertada a la par que elegante que encaja perfectamente con su estilo.

La inspiración que ha seguido Navascués

Bárbara Mirjan vestida de novia. (Foto: Gtres)

Navascués es una firma creada por Cristina Martínez-Pardo Cobián que lleva más de cuatro décadas trabajando con novias y creando vestidos de ensueño. Es decir, puede presumir de tener un historial repleto de éxitos, aunque con el traje que han confeccionado para Bárbara Mirjan se ha coronado. Una vez más, han demostrado que saben escuchar y plasmar a la perfección las ideas de sus clientas. En este caso, una parte de los bordados hacen referencia a la saya que lució la Virgen de las Angustias de la Hermandad de los Gitanos la pasada Madrugá del Viernes Santos. Con esto, Bárbara le ha rendido homenaje a la Casa de Alba, una dinastía que, a partir de hoy, formará parte de su historia.

Después de la boda de Cayetano Martínez de Irujo, el equipo de Navascués ha corroborado que tiene una destreza brillante a la hora de crear vestidos artesanales y cargados de simbolismo. Todos los elementos combinan a la perfección y dan armonía a un traje que, sin buscarlo, está en boca de los mejores expertos.