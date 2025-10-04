El 4 de octubre será una fecha que quedará marcada para siempre en le calendario de la crónica social. Es el día que ha elegido Cayetano Martínez de Irujo para casarse con su pareja, Bárbara Mirjan. Se conocieron en 2015 y desde entonces han estado unidos, así que estamos delante de uno de los eventos más importantes de la temporada. Tal y como hemos explicado en LOOK, los enamorados han preparado una fiesta por todo lo alto en el Cortijo de La Montilla, situado en la finca Las Arroyuelas. Allí disfrutaran de un menú preparado por el catering Miguel Ángel, uno de los más conocidos del momento.

Según hemos podido ver, Cayetano Martínez de Irujo y su prometida tenían tantas ganas de festejar el amor que también han organizado una preboda. Este evento ha tenido lugar en Sevilla y ha contado con la actuación de un guitarrista. Como no podía ser de otra forma, todos los ojos han ido a parar a Bárbara Mirjan, quien se ha decantado por un conjunto firmado por Santa Bato, una marca española creada por dos hermanas gemelas llamadas Andrea y Carla.

El look de Bárbara Mirjan

Imagen de la preboda de Bábara Mirjan. (Foto: Instagram)

Bárbara Mirjan ha elegido un top llamado Martina y una falda que responde al nombre de Ana. En LOOK hemos consultado la página web de la empresa y en estos momentos la mencionada combinación tiene un precio de 350 euros y está disponible en cinco tallas (de la XS a la XL). Sin embargo, nadie podrá comprar el modelo exacto que ha elegido la futura mujer de Cayetano Martínez de Irujo, pues este tiene un color que ha sido diseñado exclusivamente para ella.

Teniendo en cuenta la buena reputación de Bárbara y la expectación que está generando su boda, es normal que Santa Bato le haya dedicado una publicación en su cuenta de Instagram: «Ser parte de un instante tan importante en la vida de la pareja es un honor que guardaremos siempre con muchísimo cariño. Vestir a Bárbara en este capítulo previo a su boda nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos: crear prendas que acompañen momentos irrepetibles. Desde aquí les deseamos a Bárbara y Cayetano toda la felicidad en esta nueva etapa que comienzan. Gracias de corazón por dejarnos formar parte de un recuerdo tan especial».

Imagen de la preboda de Bábara Mirjan. (Foto: Instagram)

Como era de esperar, este mensaje no ha tardado en llenarse de reacciones y los internautas han felicitado a las diseñadoras por el resultado de su trabajo. «La novia está espectacular», escribe una de las usuarias.

Un momento muy especial

Imagen de la preboda de Bábara Mirjan. (Foto: Instagram)

Revisando la cuenta de Instagram de Santa Bato, nos hemos dado cuenta de que Bárbara Mirjan disfrutó en su preboda de la actuación de un guitarrista. Las diseñadora mencionadas anteriormente han publicado las imágenes y han escrito: «Las fotos de anoche de Bárbara Mirjan nos han conquistado. Natural, alegre y elegante, rodeada de amigos y disfrutando». Gracias a este post, sabemos que la novia contó con la actuación de un artista que se hace llamar Angelito The Hatter y que tiene mucha experiencia dentro del sector.

Tanto Cayetano Martínez de Irujo como su prometida son personas discretas que siempre han huido de los revuelos mediáticos, por eso no es de extrañar que la preboda se haya desarrollado en la intimidad. No obstante, cada vez falta menos para que podamos verles en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, donde será la ceremonia, así que dentro de muy poco tendremos el material más esperado. ¡Que vivan los novios!