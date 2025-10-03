Horario del España – Brasil del Mundial Sub-20: dónde ver en directo por TV gratis y en vivo el partido de la Selección

La selección española de fútbol se enfrenta a una final anticipada en el Mundial Sub-20. Los de Paco Gallardo deben ganar y esperar un resultado favorable en el otro choque…o en otros grupos para saber si pueden estar en los octavos de final del campeonato. Los Iker Bravo y compañía no pueden fallar y necesitan los tres puntos sí o sí en Chile. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo.

A qué hora es el España – Brasil del Mundial Sub-20

La selección española de fútbol se enfrenta a la de Brasil en el partido que corresponde a la jornada 3 del Mundial Sub-20 que se está jugando en Sudamérica, más concretamente Chile. La España de Paco Gallardo fue a parar al grupo C de la competición y comenzó con mal pie al perder frente a Marruecos por 2-0 en la primera fecha. En la segunda empató contra México y ahora tienen que ganar a la canarinha y esperar que el combinado africano empate o gane a la Tricolor, por lo que no dependen de sí mismos, aunque hay que recordar que los mejores terceros también pasan a octavos.

Horario del España – Brasil del Mundial Sub-20

La FIFA ha programado este emocionante y decisivo España – Brasil correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial Sub-20 para este sábado 4 de octubre. El organismo que rige el fútbol mundial ha fijado este choque en el horario de las 22:00 horas, una menos en las Islas Canarias. No debería producirse ningún problema en la previa y que el balón pueda rodar de manera puntual en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, que se encuentra en la ciudad de Santiago.

Dónde ver el España – Brasil Sub-20 en televisión y en vivo online

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los partidos de este torneo que se celebra en Chile fue RTVE. Este España – Brasil de la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial Sub-20 se podrá ver en directo por televisión a través del canal del ente público Teledeporte. Esto se traduce que el choque de la selección española que entrena Paco Gallardo se podrá ver gratis y en abierto, por lo que no habría problema para ver todo lo que suceda en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Por otro lado, todos los aficionados que quieran ver el partido de la selección española de fútbol frente al combinado sudamericano, y los seguidores del mundo del fútbol en general, también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el España – Brasil de la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial Sub-20 a través de la aplicación de RTVE Play. Esta app puede descargarse en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también pondrán a disposición de todos su página web para acceder a ella con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás, como es habitual, la mejor información sobre todo lo que suceda en este torneo con la selección española de fútbol. Una vez acabe el choque publicaremos la crónica del España – Brasil que corresponde a la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial Sub-20 y también compartiremos las reacciones relevantes que se puedan producir en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile.

Dónde escuchar por radio en directo el partido de la selección española contra Brasil

Todos aquellos aficionados que sigan a la selección española de fútbol que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este decisivo España – Brasil de la jornada 3 del grupo C del Mundial Sub-20 deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, RNE u Onda Cero conectarán con el país chileno para narrar todo lo que esté sucediendo en este choque que se juega en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Dónde se juega y quién es el árbitro del España – Brasil Sub-20

El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, que se encuentra en la ciudad chilena de Santiago, será el campo donde se celebrará este España – Brasil de la jornada 3 del grupo C del Mundial Sub-20 que es decisivo para los de Paco Gallardo. Este recinto deportivo fue inaugurado en 1938 y tiene un aforo para 48.600 espectadores. Se espera que haya una buena entrada en este estadio de Chile, donde se han celebrado grandes citas como la Copa del Mundo de 1962 -disputándose la final allí- o las Copa América de 1991 y 2015.

La FIFA ha designado al árbitro de Estados Unidos Joseph Dickerson para que dirija la contienda entre España y Brasil que corresponde a la jornada 3 del grupo C del Mundial Sub-20. En este torneo no hay VAR, por lo que todas las decisiones que tome el colegiado principal serán las únicas válidas sin posibilidad de que se pueda revisar nada, así que la selección española espera que no se produzcan errores que les puedan perjudicar en esta final anticipada que se les presenta.