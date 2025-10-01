Jan Virgili, delantero del Mallorca, fue clave en el empate a dos entre España y México, en la segunda jornada del Mundial sub20 que se disputa en Chile. El extremo catalán sirvió al delantero del Betis Pablo García el balón que supuso el gol del empate a uno y luego provocó el penalti que significó el 2-1 provisional, aunque la selección no pudo mantenerlo y acabó empatando a dos. Virigili fue sustituido en el minuto 84.

El extremo del Mallorca tuvo una intervención muy especial en la jugada del gol del empate, ya que fue el que sirvió el balón al delantero del Betis Pablo García en el minuto 42. Virgili combinó muy bien por banda izquierda y su pase lo interpretó su compañero a las mil maravillas.

En la segunda parte, a los 80 minutos, la defensa mexicana le derribó en el área, en una acción en la que el árbitro señaló penalti. El capitán de la selección, el delantero del Udinese Iker Bravo, transformó el máximo casrigo en el 2-1.

España se las prometía muy felices con el resultado y a los 84 minutos el seleccionador Paco Gallardo sustituyó a Virgili por Joel Roca, centrocampista del Girona, pero cuatro minutos más tarde el joven Gilberto Mora, de apenas 16 años de edad, logró el definitivo empate a dos que, lógicamente, sentó entre la expedición española como un jarro de agua fría.

Tras este resultado España tiene un punto en dos partidos con una diferencia de -2, mientras que México suma dos empates. En la última jornada la selección está obligada a por lo menos puntuar ante Brasil, mientras que el otro partido lo disputarán México y Marruecos.