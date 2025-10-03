Cortes de tráfico y todas las calles cortadas en Madrid este sábado por la manifestación pro-Palestina

Madrid vivirá este sábado 4 de octubre una jornada marcada por los cortes de tráfico en el centro de la ciudad debido a la manifestación pro-Palestina a favor de la flotilla interceptada por Israel. La marcha, organizada por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) y respaldada por decenas de sindicatos y organizaciones feministas. La protesta partirá a las 18:00 horas desde Atocha y concluirá en la Plaza de Callao.

El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que se producirán «restricciones de tráfico» en vías clave como el Paseo del Prado, la Plaza de Cibeles, la calle Alcalá y la Gran Vía, lo que afectará de manera notable a la movilidad en el centro. Desde el Consistorio se recomienda «optar por el transporte público» y «evitar el uso del vehículo privado durante toda la tarde». Las líneas de autobús que atraviesan la zona también verán modificados sus recorridos, con desvíos y limitaciones temporales.

Más Madrid ha repartido 1.200 banderas palestinas entre la ciudadanía para que se exhiban durante la marcha, en un gesto que han tachado de «visibilización colectiva». Desde el partido se espera una «gran afluencia de público», a tenor de la participación registrada en las protestas anteriores en la capital.

🧑‍🤝‍🧑🪧✊🏿GRAN MANIFESTACIÓN por PALESTINA en Madrid 📣 Exigimos el FIN AL COMERCIO DE ARMAS Y A LAS RELACIONES con Israel, imprescindible para acabar con la participación española en el colonialismo, el apartheid y el genocidio israelí. #Stop2AñosDeGenocidio

Horario de los cortes en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha informado que los cortes de tráfico comenzarán alrededor de las 17:15 horas, antes del inicio de la manifestación en la zona de Atocha, y se mantendrán hasta aproximadamente las 22:00 horas, cuando se prevé la finalización de la marcha en la Plaza de Callao. Durante este periodo, las autoridades recomiendan a los conductores evitar circular por el centro de la ciudad y optar por transporte público siempre que sea posible.

Las restricciones afectarán especialmente a vías principales como el Paseo del Prado, la Plaza de Cibeles, la calle Alcalá y la Gran Vía, así como a las calles adyacentes que quedarán cerradas para garantizar la seguridad de los participantes. Además, algunos recorridos de autobuses urbanos serán modificados tempor almente, y se establecerán desvíos para minimizar las congestiones, por lo que se aconseja planificar los desplazamientos con antelación.