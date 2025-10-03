40.000 metros cuadrados y 70 locales: así va a ser el mega centro comercial que llega a Madrid

El Riyadh Air Metropolitano tendrá un centro comercial al lado a partir del primer cuatrimestre del año 2027, fecha en la que el estadio del Atlético de Madrid albergará la final de la Champions. Este mega centro comercial estará situado en el barrio San Blas-Canillejas de Madrid y contará con 40.000 metros cuadrados. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo centro comercial que se abrirá en la capital dentro de menos de dos años.

El Atlético de Madrid abrirá un mega centro comercial al lado del Metropolitano. En el primer cuatrimestre de 2027 está previsto que abra sus puertas en el distrito de San Blas-Canillejas el Nasas Madrid, un espacio de 40.000 metros cuadrados que estará situado en la parcela 5 de la Ciudad del Deporte, un nuevo espacio dedicado al deporte y el entretenimiento que se está realizando en las inmediaciones del estadio rojiblanco.

El Nasas Madrid cuenta con una financiación de 80 millones de euros compartida entre el Atlético de Madrid y José Luis López Fernández, que ha financiado este mega proyecto a través de su empresa López Real Inversiones 2021, S.L. Wit Retail, empresa dedicada a la gestión de centros comerciales, será la encargada de comercializar todos los locales de este mega centro comercial que estará ubicado a pocos metros del Metropolitano.

Así será el centro comercial en Madrid

Este nuevo mega centro comercial situado en la parcela 5 de la Ciudad del Deporte tendrá una superficie de 40.000 metros cuadrados y contará con un total de 70 locales repartidos en cuatro plantas. Este espacio comercial contará con todo tipo de lujos, con 10 salas de cine, un gimnasio, una bolera, además de una zona infantil. También está previsto que el Nasas Madrid tenga la piscina de olas más grande de Europa, donde los amantes del surf podrán desarrollar sus habilidades.

En su página web, Wit Retail cuenta con todos los detalles que tendrá el hasta ahora proyecto que se inaugurará durante el primer cuatrimestre de 2027, meses antes de que el Metropolitano albergue la final de la Champions League:

Inversor: Club Atlético de Madrid y LR21.

Club Atlético de Madrid y LR21. SBA : 40.000 m².

: 40.000 m². Número de locales: 70.

70. Plazas de aparcamiento: 1.500.

1.500. Área de influencia: 1.400.000 millones de habitantes.

1.400.000 millones de habitantes. Mix comercial: Alimentación, gimnasio, moda, hogar, ocio, restauración y otros.

Alimentación, gimnasio, moda, hogar, ocio, restauración y otros. Apertura: 1Q 2027.

La nueva ciudad del deporte en Madrid

El nuevo centro comercial en Madrid formará parte de la denominada Ciudad del Deporte, que es una concesión de 75 años que el Ayuntamiento de Madrid otorgó al Atlético de Madrid en su día para explotar cinco parcelas públicas. Todo a cambio de un pago de 50 millones de euros más el coste de las obras de urbanización.

Con el Metropolitano como epicentro, la Ciudad del Deporte contará con instalaciones municipales de atletismo y fútbol, además de un Centro de Alto Rendimiento. También se dará a los ciudadanos la posibilidad de disfrutar de deportes como el surf, golf, patinaje, escalada en rocódromo y multiaventuras. Esta construcción se irá sucediendo por fases en las que se ocuparán alrededor de 60.000 m² y se invertirán alrededor de 600 millones de euros. Este complejo deportivo también traerá cambios al barrio San Blas-Canillejas, ya que se mejorarán los accesos por carretera desde la M-40.

El Ayuntamiento de Madrid ya informó hace unos meses que en verano de 2026 se inaugurará la primera parcela de la Ciudad del Deporte, en la que se está construyendo una pista de atletismo reglamentaria de ocho calles y con capacidad para ser sede de campeonatos oficiales. «La parte central de dicha pista acogerá un campo de fútbol 11 de medidas reglamentarias que será divisible en dos campos de fútbol 7. Además, en esta parcela se construirá un campo adicional de fútbol 11, otro de fútbol 7 y una pista cubierta de calentamiento de atletismo de 110 metros», informó el consistorio.

«La segunda parcela de instalaciones municipales contará con cuatro pistas polideportivas cubiertas para la práctica de deportes de equipo como balonmano, fútbol sala o voleibol, entre otros, además de cuatro pistas de pádel descubiertas», informó en un comunicado.

En las parcelas tres y cuatro se ubicará el centro de alto rendimiento para el entrenamiento de los equipos de las distintas categorías del club, además de un miniestadio y varias pistas de pádel. En la parcela número 5 será donde estará ubicado el mega centro comercial que abrirá en Madrid el próximo año 2027.

«El nuevo espacio, de más de 265.000 m2, supondrá un impacto positivo y con un enfoque sostenible e innovador en un enclave, hasta ahora infrautilizado, que es estratégico para la transformación de la cornisa noreste de Madrid», informó el Ayuntamiento de Madrid.