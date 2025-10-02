Manifestantes antiisrael la lían: rompen escaparates en Barcelona y tiran botellas a la policía en Madrid

Manifestantes en contra de Israel han roto escaparates en Barcelona y han tirado botellas a la policía en Madrid este jueves 2 de octubre. En Barcelona, grupos radicales han aprovecharon la marcha para romper escaparates, vandalizar comercios y llenar de pintadas el centro de la ciudad, sembrando el miedo entre vecinos y transeúntes. Las manifestaciones han sido convocadas después de que Israel interceptase la noche del pasado miércoles 1 de octubre la Flotilla de Gaza. La operación de Israel de llevar a la Flotilla de Gaza ha continuado hasta este jueves por la mañana.

Israel realizó su operación después de varios avisos a la flotilla de que atracase en diferentes puertos seguros a lo largo del Mediterráneo. Israel ha presentado pruebas durante los últimos días de los lazos de los líderes de la flotilla con el grupo terrorista de Hamás y Hezbolá.

Manifestación en Barcelona

Los manifestantes en Barcelona han roto escaparates y han vandalizado comercios.

Manifestación en Madrid

En Madrid, la concentración frente a la Embajada de Israel ha derivado en violentos choques con la Policía. Los manifestantes han lanzado botellas y otros objetos contra los agentes, que se han visto obligados a intervenir para frenar los disturbios.

La jornada, que reunió a miles de personas en ambas ciudades, refleja la creciente tensión en España a raíz de la guerra en Gaza, donde los sectores más radicalizados están derivando en violencia urbana bajo la bandera del activismo propalestino.

Unas 10.000 personas, según cálculos de la Delegación del Gobierno, se han manifestado este jueves por la tarde en Madrid para reclamar el fin del bloqueo a Gaza y la liberación de la flotilla que con 40 barcos y casi 500 voluntarios pretendía la apertura de un corredor humanitario internacional estable y seguro.

La marcha -que se ha convocado en paralelo a las de muchas otras ciudades en España y el mundo- ha partido de la Puerta del Sol a las 19:00 horas, y hasta el momento se ha desarrollado sin incidentes en su camino hacia Neptuno, donde ya se han concentrado cientos de personas.

Ione Belarra y Sumar

Entre los asistentes, las dirigentes de Unidas Podemos, Ione Belarra, y Sumar, Lara Hernández, han coreado lemas como «Que viva la lucha del pueblo palestino». También se ha escuchado «Ayuso sionista», en referencia al apoyo a Israel expresado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, con declaraciones como llamar «asamblea de facultad flotante» a la flotilla.

Ataques a Díaz Ayuso

En declaraciones a los medios, Hernández les ha calificado, sin embargo, de «héroes y heroínas» y «reserva moral de la humanidad», y ha reclamado «respeto» a Isabel Díaz Ayuso.

«Posiblemente esté más cómoda en un ático de lujo pagado con dinero de dudosa procedencia que en una humilde embarcación que lo que busca es abrir un corredor humanitario», ha señalado la dirigente de Sumar.

Hernández, cuya formación tiene ministros en el Ejecutivo, ha subrayado además que «es obligación del Gobierno de España proteger a los activistas» de esta nacionalidad, que ascienden a 65, de los que al menos 40 han sido detenidos.