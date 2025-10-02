Israel intercepta todos los barcos y acaba con la farsa de la flotilla: «La provocación ha terminado»

Todos los barcos de la flotilla pro Hamás han sido interceptados en la mañana de este jueves cerca de las costas de Gaza. El ejercito israelí ha abordado 44 embarcaciones en total y han apresado a 400 personas que serán repatriadas a sus países de origen. «La provocación ha terminado», ha publicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel en sus redes sociales.

La ley de Israel prevé que los detenidos puedan ser deportados inmediatamente si aceptan la expulsión. En caso de recibir una negativa las autoridades deberán emitir la orden y la repatriación se producirá 72 horas después.

En cuanto al estado de los pasajeros, el Ministerio de Exteriores de Israel ha informado que todos se encuentran bien y que se dirigen «sanos y salvos a Israel» donde comenzaran sus trámites de deportación a Europa. «Los pasajeros se encuentran a salvo y gozan de buena salud», han publicado. El Ejército ha comenzado a trasladar a los detenidos al puerto de Asdod, paso previo a su detención y a su posterior deportación.

La flotilla pro Hamás estaba integrada por la activista climática, Greta Thunberg, la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y con el activista brasileño, Thiago Ávila, quien está estrechamente vinculado a la organización terrorista libanesa Hezbolá.

Ávila asistió el pasado febrero como invitado al funeral de los líderes terroristas de Hezbolá, Hassan Nasrallah y Hisham Safieddine, eliminados por Israel en operaciones antiterroristas.

Ávila fue deportado por Israel el pasado mes de junio por tratar de llegar a Gaza a bordo del barco Madleen. Y también participó en la Cumbre Internacional sobre Gaza celebrada el pasado mes de noviembre en Teherán, Irán. «Hace falta más que el apoyo, la denuncia, hace falta llevar comida a Gaza porque Israel está usando el hambre como arma de guerra», dijo Ávila al ser deportado. Asimismo, acusó al gobierno hebreo de cometer «un crimen de guerra» por interceptar a la flotilla pro Hamás.