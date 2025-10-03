Movistar ficha al nuevo Evenepoel

Cian Uijtdebroeks ha provocado un bombazo en el mundo del ciclismo. El joven belga ha fichado este viernes por Movistar Team para las próximas cuatro temporadas después de haber formado parte las dos últimas en Vismaa Lease a Bike.

«Considerado una de las mayores promesas del pelotón internacional. Uijtbroeks se dio a conocer con su victoria en el Tour de Porvenir de 2022. En 2023 finalizó segundo en la clasificación de los jóvenes en La Vuelta a España y en 2024 refrendó su progresión como portador del ‘maillot’ blanco del mejor joven en Giro de Italia. Esta temporada triunfó de forma incontestable en el Tour de l’Ain», comunicó el equipo.

Eusebio Unzué, mánager general del Movistar Team, señaló en el anuncio que «es un orgullo apostar por jóvenes con la ambición y el talento de Cian. Tiene una gran capacidad para ilusionar. Atesora una gran trayectoria y nos sentimos afortunados de que nos haya considerado el equipo ideal para dar continuidad a su prometedora carrera profesional».

Uijtdebroeks, emocionado con su fichaje por Movistar Team

Respecto al belga, no pudo evitar esconder su ilusión ante el nuevo reto de su carrera: «Es un equipo (Movistar Team) donde el aspecto humano realmente importa. Estoy muy ilusionado por convertirme en parte de su familia. Será un honor defender los colores del equipo de ciclismo más emblemático de España. Espero poder contribuir y desempeñar mi papel en las futuras victorias del equipo», dijo.

«Me encuentro ahora en un punto de mi carrera en el que mi desarrollo como corredor de clasificación general en grandes vueltas se ha vuelto esencia. Estoy convencido de que Movistar Team puede ayudarme a crecer en esta disciplina y alcanzar grandes resultados», sentenció. Un nuevo reto para el que muchos llaman el nuevo Evenepoel, que se suma a la lista de nuevos fichajes del equipo para 2026 junto con Roger Adriá (Red Bull), Juanpe López (Lidl Trek), Raúl García Pierna (Arkea) y Pavel Novak (Bank Ballan).