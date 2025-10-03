‘Supervivientes All Stars’: quién fue el concursante expulsado ayer 2 de octubre y lista de nominados

El pasado jueves 2 de octubre, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva emisión de Supervivientes All Stars presentada por Jorge Javier Vázquez. En este encuentro televisivo se pudo ver todo lo que ha ocurrido en los Cayos Cochinos de Honduras en las últimas horas, que no ha sido poco. Al fin y al cabo, las discrepancias continúan creciendo en esta zona del Caribe en el que se desarrolla el reality. Así pues, además de ver imágenes inéditas, ser testigo de la unificación y conocer el nombre del nuevo líder, también pudimos ser testigos de una nueva expulsión. Un puesto que se disputaban Carlos Alba, Miri Pérez-Cabrero y Sonia Monroy. Y es que, como se pudo ver en la gala que se celebró el pasado martes, Jessica Bueno se convirtió en la primera salvada de la semana.

La gala fue avanzando poco a poco, hasta que llegó el momento de conocer el nombre del segundo salvado. Fue entonces cuando descubrimos que Miri Pérez-Cabrero logró librarse. Por lo tanto, entre Carlos Alba y Sonia Monroy estaba el nombre del próximo expulsado de la edición. Tras el emotivo encuentro entre Tony Spina y Marta Peñate, así como el anuncio de la unificación, llegó el momento de la verdad. Jorge Javier Vázquez se dirigió a los dos nominados: «Los espectadores de Supervivientes All Stars, con sus votos en la app de Mediaset Infinity, han decidido que el concursante salvado sea… ¡Carlos!», exclamó. Por lo tanto, Sonia Monroy tenía que poner punto y final a su etapa en el reality.

Visiblemente emocionada, quiso dedicar unas palabras a aquellos con los que ha compartido aventura durante estas semanas: «Quiero despedirme de todos mis compañeros, me da mucha pena no poder estar en la unificación… Muchas gracias a todas las personas, al equipazo que estáis detrás de cámaras… Me voy súper feliz, sé que fuera me esperan cosas también muy bonitas».

Por si fuera poco, la recién expulsada de Supervivientes All Stars quiso ir mucho más allá: «Gracias por la oportunidad a toda la producción… Y me voy con una sonrisa. Que no me duele el estómago, estoy súper sana. Os quiero a todos». Al ver a Miri completamente destrozada, la actriz se dirigió a ella: «Tienes que estar fuerte. Sabías que esto podía pasar».

Fue entonces cuando quiso sorprender a la influencer con un regalo: «Me gustaría darle mi jersey corazón porque esta chica se lleva una parte de mi corazón, para que te acuerdes de mí y que me la cuidéis por favor». Y fue más allá: «No te quedas sola, eres una guerrera. Para mí Miri es mi ganadora y te quiero mucho. Piensa que mi corazón lo tienes y vas a venir a verme a Hollywood».

Nominados de la semana en ‘Supervivientes All Stars’

Jorge Javier Vázquez comunicó a la expulsada la posibilidad de dar «el beso de Judas» con el que llevaría a la nominación directa a uno de sus compañeros. Sonia Monroy no dudó en señalar a Rubén Torres, aunque no le sirvió de mucho después de conseguir el primer collar de líder tras la unificación.

Después de que el resto de participantes nominasen, los tres concursantes que más votos obtuvieron fueron Gloria Camila, Alejandro Albalá y Miri-Pérez Cabrero. Por lo tanto, llegó el turno del líder de Playa Leyenda para señalar, de forma directa, a uno de sus compañeros: «No quiero el collar de líder para esto», comenzó diciendo.

Acto seguido, fue más allá: «Lo siento porque no tengo nada en contra de nadie. Alguna persona que iba a nominar ya ha salido nominada, lo siento de verdad a todos, con la persona con la que menos he hablado es con Jessica, lo siento de verdad, me sabe muy mal. Ojalá hubiéramos discutido y que me diera igual».

Por lo tanto, los nominados de esta semana son Gloria Camila, Miri Pérez-Cabrero, Alejandro Albalá y Jessica Bueno. Los espectadores de Supervivientes All Stars, a través de sus votos en la aplicación de Mediaset Infinity, escogerán el nombre del próximo concursante que pondrá punto y final a esta aventura.