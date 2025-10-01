‘Supervivientes All Stars’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 30 de septiembre?

No es ningún secreto que Supervivientes All Stars 2025, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ediciones que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola gala, conscientes de que todos los participantes están ofreciendo la mejor versión de sí mismos. El pasado jueves, como suele ser habitual en este reality, se llevó a cabo no solamente una expulsión, la de Fani Carbajo, sino que se produjeron unas nuevas nominaciones. En este caso, Carlos Alba, Miri Pérez-Cabrero, Sonia Monroy y Jessica Bueno acabaron en el ojo del huracán. Durante estos días, estos concursantes de Supervivientes All Stars 2025 han tenido que acostumbrarse a esta nueva realidad, conscientes de que tenían una oportunidad de salvarse este martes, en la gala presentada por Jorge Javier Vázquez.

En esta fecha tan señalada, cada semana, Laura Madrueño lleva a cabo la mítica ceremonia de salvación. ¿En qué consiste, exactamente? En dar a conocer quién de los cuatro concursantes nominados cuenta con mayor apoyo del público y, por tanto, no tiene que esperar al jueves para conocer si continúa o no en el concurso. Así pues, en la entrega de Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie, la presentadora del reality desde Honduras comenzó a llevar a cabo la ceremonia de la salvación en el barro. «El concursante que continúa nominado y se enfrentará a la expulsión definitiva de este jueves es…»”, empezó diciendo Laura Madrueño. Segundos más tarde, el barro cayó sobre Carlos Alba. Por lo tanto, todavía quedaban en el juego Miri Pérez-Cabrero, Sonia Monroy y Jessica Bueno. Con posterioridad, la presentadora de Supervivientes All Stars 2025 desde Honduras volvió a hacer caer un cuenco de barro, que cayó directamente sobre la influencer.

Por lo tanto, la emoción estaba servida, puesto que la primera salvada de la semana estaba entre dos pesos pesados de la edición, como es el caso de Sonia Monroy y Jessica Bueno. Este duelo se mantuvo prácticamente hasta el final de esta nueva gala de Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie.

Así pues, prácticamente al final de esta entrega, llegó el momento de salir de dudas: ¿quién de las dos se libraría de la expulsión el próximo jueves? Finalmente, se dio a conocer que Sonia Monroy continuaba en la temida lista de nominados, mientras que Jessica Bueno recibió una oportunidad por parte de la audiencia para continuar con esta espectacular aventura.

Como no podía ser de otra manera, la modelo sevillana no pudo evitar mostrarse verdaderamente feliz con la noticia. Al fin y al cabo, cuando estás inmersa en una experiencia tan extrema, contar con el apoyo y el calor del público es algo verdaderamente esencial para no decaer. «¡Gracias, gracias!», exclamó, y añadió: «¡Me muero!».