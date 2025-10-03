Cerdán disfruta de privilegios en prisión: celda individual, visitas íntimas y trato preferente del director

Santos Cerdán disfruta de privilegios en la prisión de Soto del Real (Madrid) tales como celda individual, visitas íntimas y trato preferente del director, según sus compañeros de la cárcel. El que fuera secretario de Organización del PSOE ingresó el pasado 30 de junio en prisión provisional.

OKDIARIO se ha trasladado hasta el Centro Penitenciario V de Madrid, en el que Santos Cerdán ingresó como preso preventivo tras ser señalado por el juez como el líder de una organización criminal de una trama de mordidas en adjudicaciones de obra pública.

Según fuentes internas de la prisión, el ex líder socialista tiene entrevistas con el director a solas, un privilegio que no tienen otros internos. El jefe de Soto del Real es Luis Carlos Antón Herrera, que fue alcalde nacionalista del Partido Castellano y se enfrentó al PP en la política local. En concreto, el director de la cárcel fue alcalde del municipio de Arauzo de Miel (Burgos) entre 2011 y 2014.

Las mencionadas voces consultadas por OKDIARIO aseguran, además, que tuvo una entrevista personal al entrar para explicarle los servicios de los que dispone la prisión.

«Eso no se lo hacen a todos los presos que entran, solamente a los que tienen, por así decirlo, dinero», explica la hija de un interno que lleva ya dos años en Soto del Real.

Visitas apartadas

Familiares que acuden asiduamente a la prisión de Soto del Real a visitar a internos coinciden en que Santos Cerdán también tiene privilegios a la hora de reunirse con sus visitas.

Sobre los encuentros con su mujer Francisca (Paqui) Muñoz dicen: «Ella entra apartada, no entra con los demás, ella entra por otra zona. Hay que pasar tres salas y ella no pasa por ninguna, ni espera ni nada. Ella entra directamente a verle tranquilamente».

Los privilegios no sólo se extienden a las comunicaciones, también en los vis a vis. «Ellos se van a un lado, les ponen aparte, no hay compañeros en ningún lateral», explican.

También comentan que, al poco de entrar, Paqui tuvo un altercado con el resto de familiares que la empezaron a insultar. «No espera como las demás y le abuchearon cuando ella salía, le dijeron que su marido se había gastado su dinero en putas», asegura la mujer de un preso en una charla con OKDIARIO.

Nuevo módulo y habitación

Los familiares de los presos también exponen que a Santos Cerdán le cambian de módulo cada dos por tres para que no tenga ningún problema. Si bien ingresó en el módulo 13 —en el que están la mayoría de presos preventivos—, también ha pasado por el tres.

«Él tiene su celda sólo para él. Los demás están con compañeros, a no ser que sean gente que ya lleva mucho tiempo, que ya se han ganado estar solos porque trabajan y demás», expone la hija de un preso condenado por narcotráfico.

Fuentes penitenciarias explican que las celdas de Soto del Real tienen capacidad para dos internos, sin embargo, si el módulo no está lleno, algunos reos pueden estar solos en la habitación.

Santos Cerdán va a misa

El que fuera mano derecha de Pedro Sánchez ya ha cumplido los 100 días en prisión y parece que no está dando problemas, puesto que no protagoniza las conversaciones de los funcionarios, según los trabajadores consultados.

Santos Cerdán pasea por el patio, cumple con los horarios y se relaciona con los demás presos. «Mi hijo le ha visto ya tres veces en misa los domingos», comentan los padres de un preso preventivo a la espera de juicio que también está interno en Soto del Real.

Cerdán también recibe las visitas de sus abogados Jacobo Teijelo y Benet Salellas a los que les ha pedido en reiteradas ocasiones que pidan al juez que le saquen de la cárcel. Considera que es inocente.

De este modo, su defensa ha recurrido en dos ocasiones el auto de prisión ante el Tribunal Supremo sin éxito. Además, sus abogados también recurrieron en amparo ante el Tribunal Constitucional, pero los magistrados no acordaron su admisión a trámite.

Los abogados de Santos Cerdán esperan que pueda salir de Soto del Real antes de Navidad, puesto que un preso preventivo no puede estar en prisión más de seis meses por riesgo de destrucción de pruebas.