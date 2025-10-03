Conciertos de las fiestas del barrio del Pilar 2025: fechas, quién actúa, precio de las entradas

Las Fiestas del Barrio del Pilar son uno de esos momentos del año en los que Madrid vive un momento especial nada más arrancar el otoño. Vecinos, familias y visitantes se dan cita en unas fiestas que giran en torno a la música, las casetas y las actividades populares que marcan el mes de octubre. Y, como ocurre cada edición, los conciertos son el gran reclamo y este año, nos encontramos con un cartel que combina artistas consagrados con nuevos nombres que vienen pisando fuerte.

El programa de conciertos para las fiestas del Barrio del Pilar en Madrid este 2025 mantiene la esencia de siempre, con estilos variados para que nadie se quede fuera. De este modo, vas a poder encontrar pop ochentero, sonidos actuales que arrasan entre los más jóvenes y hasta un espacio reservado para homenajes a grupos míticos. Todo ello en un escenario al aire libre, el Parque de La Vaguada, que se convierte en el centro neurálgico de la fiesta. La agenda de conciertos arranca con fuerza el día del pregón y se prolonga durante varias noches con artistas que garantizan ambiente hasta bien entrada la madrugada. Además, muchos de los conciertos son gratuitos, lo que refuerza ese carácter popular que siempre ha distinguido a estas celebraciones. Veamos quiénes forman parte del cartel, qué días actúan y cómo conseguir entradas para que no te pierdas ninguno de estos conciertos.

Quién actúa

El listado de artistas de este año tiene nombres que resultan familiares a varias generaciones. El jueves 9 de octubre podremos ver en directo a Nacha Pop, un grupo emblemático de la movida madrileña que aún conserva seguidores fieles y que atraerá al público nostálgico. Al día siguiente, la llamada Noche Joven pondrá sobre el escenario a Álvaro Mayo, Paula Koops, JM y terminará con la sesión musical de Twins Melody, dos hermanas que arrasan en redes sociales y que conectan con el público más adolescente.

El sábado 11 de octubre llega el turno de la mezcla: primero Los G Band, con un tributo a los Hombres G uno de los grupos más emblemáticos del pop español, seguido del grupo canario Efecto Pasillo, conocidos por sus canciones alegres y bailables, y el cierre con Ardiya, un nombre emergente que está ganando terreno en la escena musical. El broche de oro lo pondrá el domingo 12 de octubre Shaila Dúrcal, acompañada de mariachis, en un concierto que mezcla homenaje a la música mexicana y tradición familiar.

No hay que olvidar tampoco la jornada previa, el miércoles 8 de octubre, que estará dedicada a las bandas locales. Es un detalle importante, porque muchas veces son los propios vecinos quienes llenan el ambiente. Esa noche subirán al escenario The Talisker Band, Rock’n’Heels, Gatos y Cacos y Dseed.

Fecha de los conciertos

Estas son todas las fechas de los conciertos de las fiestas del barrio del Pilar en Madrid desde el primer día hasta el último:

Miércoles 8 de octubre: jornada previa con bandas locales del barrio.

jornada previa con bandas locales del barrio. Jueves 9 de octubre: pregón oficial y actuación de Nacha Pop (22:00 horas).

pregón oficial y actuación de Nacha Pop (22:00 horas). Viernes 10 de octubre: Noche Joven, con Álvaro Mayo (21:30), Paula Koops (23:00 horas), JM (00:30 horas) y Twins Melody (01:30 horas).

Noche Joven, con Álvaro Mayo (21:30), Paula Koops (23:00 horas), JM (00:30 horas) y Twins Melody (01:30 horas). Sábado 11 de octubre : Los G Band (21:30 horas), Efecto Pasillo (23:30 horas) y Ardiya (01:30 horas).

: Los G Band (21:30 horas), Efecto Pasillo (23:30 horas) y Ardiya (01:30 horas). Domingo 12 de octubre: Shaila Dúrcal (20:00 horas), justo antes de los fuegos artificiales.

Este calendario concentra la música en las noches principales, aunque el ambiente de día tampoco se queda atrás. Durante el sábado habrá actividades infantiles y pasacalles, lo que hace que las familias puedan pasar toda la jornada en el barrio sin apenas moverse del recinto. Y el domingo, que además es el Día de la Hispanidad, con el desfile de grupos iberoamericanos y la actuación de Shaila Dúrcal, el barrio se llenará de color y rancheras antes de poner el punto final con los fuegos artificiales.

Entradas: precio, cómo comprar y qué conciertos son gratis

La gran ventaja de las fiestas del Pilar es que los conciertos son gratuitos. No hay que sacar entrada para ver a Nacha Pop, Efecto Pasillo o Shaila Dúrcal, ya que forman parte de la programación abierta que organiza la Junta de Distrito. Basta con acercarse al Parque de La Vaguada y dejarse llevar por el ambiente.

Eso sí, conviene ir con tiempo. Son conciertos de artistas en algunos casos de sobras conocido y además, al ser festivo el domingo, seguro que mucha gente se anima a asistir al concierto de Shaila Dúrcal y como no, a los demás. Para poder ir a estas fiestas tienes además muchas combinaciones con el transporte público. Si vas en metro, puedes utilizar la línea 7 hasta la estación de Peñagrande o Avenida de la Ilustración, y también la línea 9, que cuenta con parada en Barrio del Pilar y Herrera Oria.

Si prefieres el autobús, las líneas 49, 83, 126, 128, 132, 137 o 147 dejan muy cerca del recinto, en plena Avenida de Monforte de Lemos. También pasan líneas nocturnas como la N22, algo muy práctico para quienes quieran quedarse hasta el final de los conciertos. Con tantas opciones, lo más sencillo es olvidarse del coche y dejar que el transporte público te acerque sin complicaciones al corazón de las fiestas.