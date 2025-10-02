Fiestas del barrio del Pilar de Madrid 2025: qué días son, programa, cuándo y dónde se celebran

El otoño en Madrid y cuando se habla de fiestas se centra en las Fiestas del 12 de octubre o Día de la Hispanidad, pero también como no, las Fiestas del barrio del Pilar. Cada octubre, este distrito del norte de la capital se transforma en un espacio lleno de música, deporte, feria y actividades que logran reunir a vecinos y visitantes de todas las edades. Lo que en origen fue una fiesta vecinal se ha convertido, con el paso de los años, en una cita que atrae a miles de personas de otros barrios e incluso de municipios cercanos.

Y entendemos el porqué del éxito de estas fiestas. El cartel combina grandes conciertos con propuestas familiares, torneos deportivos y momentos tan esperados como el pregón, el desfile de folclore iberoamericano o los fuegos artificiales. Además, el ambiente que se respira durante esos días es muy especial. El barrio entero se vuelca y este 2025 no será la excepción. La programación oficial, presentada por la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo, trae nombres muy conocidos como Nacha Pop, Efecto Pasillo o Shaila Dúrcal, junto a artistas jóvenes que pisan fuerte. A todo eso se suma el Día de la Infancia, actividades deportivas para todas las categorías y el recinto ferial de La Vaguada, que abrirá incluso antes de que arranquen los conciertos. Toma nota, porque te ofrecemos ahora toda la información sobre las Fiestas del Barrio del Pilar: cuándo son, dónde se celebran y el programa completo.

Cuándo son las fiestas del barrio del Pilar

Las fiestas se celebrarán del miércoles 8 al domingo 12 de octubre, pero con un programa que arranca ya desde el día 3 gracias a la apertura del recinto ferial en el Paseo de La Vaguada. El miércoles 8 se vivirá un adelanto festivo con el certamen de grupos locales, una tradición que da protagonismo a las bandas del distrito y sirve para ir calentando motores.

El pregón tendrá lugar el jueves 9, a las nueve de la noche, y marcará el inicio oficial de la programación. A partir de ese momento, el barrio entrará de lleno en sus días más intensos. El viernes será la Noche Joven, con actuaciones pensadas para el público más juvenil; el sábado se dedicará a los niños por la mañana y a la música por la noche; y el domingo, coincidiendo con el Día de la Hispanidad, se pondrá el broche final con folclore, chocolatada y los fuegos artificiales.

En total, cinco días de fiesta que llenarán el calendario de octubre en el barrio del Pilar de propuestas muy variadas, desde actividades de mañana con un tono familiar hasta sesiones musicales que se alargarán de madrugada.

Dónde se celebran las fiestas del barrio del Pilar

El centro de la programación estará en el Parque de La Vaguada, donde se dan los principales conciertos y actividades culturales. Es un espacio que cada año se convierte en el gran punto de encuentro, con escenarios preparados para acoger tanto actuaciones multitudinarias como espectáculos infantiles.

Pero no será el único lugar. El Paseo de La Vaguada albergará un año más el recinto ferial desde el 3 de octubre, con atracciones que estarán abiertas durante toda la semana. El domingo 12, el Parque de La Alcazaba tomará el relevo para el lanzamiento de los fuegos artificiales, uno de los momentos más esperados por el público.

Además, las actividades deportivas se repartirán por instalaciones del distrito gracias a la colaboración de clubes y asociaciones. Y lo cierto es que va a haber variedad, con torneos de fútbol sala, baloncesto, vóley o raqueta y la tradicional carrera popular que demostrarán, una vez más, que el deporte también forma parte esencial de estas fiestas.

Y para llegar hasta el lugar de las fiestas, es muy fácil. El transporte público conecta perfectamente la zona: metro (líneas 7 y 9, con estaciones como Peñagrande, Avenida de la Ilustración, Barrio del Pilar o Herrera Oria) y numerosas líneas de autobús que pasan por Monforte de Lemos, Betanzos o Ginzo de Limia.

Programa de las fiestas del barrio del Pilar 2025

El programa de este año vuelve a ser de lo más completo. Estas son las actividades confirmadas día a día:

Miércoles 8 de octubre (prefiestas)

19:30 h. Certamen de Grupos del Barrio: The Talisker Band, Rock’n’Heels, Gatos y Cacos y DSeed.

Jueves 9 de octubre

19:00 h. Pasacalles circense con Alquimia Circus.

20:00 h. Sesión musical a cargo de DJ Pulpo.

21:00 h. Pregón oficial y apertura de las fiestas.

22:00 h. Concierto de Nacha Pop.

Viernes 10 de octubre – Noche Joven

21:30 h. Álvaro Mayo.

23:00 h. Paula Koops.

00:30 h. JM.

01:30 h. Twins Melody (sesión musical).

Sábado 11 de octubre – Día de la Infancia

De 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 19:00 h. Juegos, rocódromo, futbolines, videojuegos y karts.

11:00 h. Pasacalles circense con Alquimia Circus.

12:30 h. Teatro infantil en inglés: Welcome to the Jungle (Kids&Us Vaguada).

21:30 h. Los G Band (tributo a Hombres G).

23:30 h. Efecto Pasillo.

01:30 h. Sesión musical con Ardiya.

Domingo 12 de octubre – Día de la Hispanidad y de los Mayores

11:30 h. Desfile de folclore iberoamericano.

12:30 h. Muestra de danza y música.

18:30 h. Chocolatada con animación musical.

20:00 h. Shaila Dúrcal en concierto.

22:00 h. Fuegos artificiales en el Parque de La Alcazaba.

A esto se suman los torneos deportivos: fútbol sala (11 y 12 de octubre), fútbol 7 (día 12), baloncesto (11 y 12), vóley (día 12), deportes de raqueta (del 27 de septiembre al 12 de octubre) y la tradicional carrera popular del domingo, de modo que se trata de unas fiesta del barrio del Pilar de lo más completas y que seguro, no te vas a querer perder.