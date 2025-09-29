Boadilla del Monte celebra ahora sus fiestas grandes en honor a Nuestra Señora del Rosario y, como cada año, uno de los elementos clave de su programa es la música en directo. Y entre todas las actuaciones programadas, hay un concierto que sobresale: el de Rulo y la Contrabanda, uno de los nombres más sólidos del rock en español de los últimos tiempos.

Pero lo cierto es que no llegan solos. Esa misma noche compartirán escenario con Pignoise, grupo que muchos recuerdan por su estilo fresco, guitarrero y directo, y que todavía conserva una legión de seguidores fieles. A esto se suma una sesión previa de DJ y la posibilidad de picar algo en los food trucks del recinto. Vamos, que la experiencia está pensada para disfrutarla desde la tarde y no perderse nada. En el calendario de las fiestas, este concierto aparece marcado como una de las citas grandes. Y no es para menos: hablamos de una entrada única que incluye tres propuestas musicales en una misma velada y que, por el precio, resulta difícil de igualar. Toma nota si no te lo quieres perder porque te ofrecemos toda la información sobre el Concierto de Rulo y la Contrabanda en las Fiestas de Boadilla del Monte: qué día es, dónde es y precio de las entradas.

Qué día es el concierto de Rulo y la Contrabanda en Boadilla del Monte

El directo de Rulo y la Contrabanda será el jueves 2 de octubre. La noche empezará con buen pie: a las 20:00 horas, el DJ Sergio Garabal pondrá los primeros temas para ir calentando motores. Después, a las 21:30 horas, será el turno de Rulo, que llega con un repertorio cargado de clásicos y temas de su último disco, 5.

El concierto promete repasar canciones que han marcado distintas etapas de su carrera. No faltarán títulos como 32 escaleras, ni tampoco esos temas más recientes que demuestran que la banda sigue en plena forma. Tras ellos, el público podrá disfrutar de Pignoise, que subirá al escenario sobre las 23:30 horas. En total, una noche completa de música que nadie se quiere perder.

Dónde es el concierto de Rulo y la Contrabanda

El lugar elegido es la carpa del Recinto Ferial de Boadilla del Monte, en pleno corazón de la localidad. Es un espacio ya conocido por los vecinos porque allí se celebran los conciertos más importantes de las fiestas. Tiene capacidad suficiente para recibir a un gran número de asistentes y, al estar cubierto, se asegura que el evento pueda celebrarse sin importar si refresca o llueve.

Además del escenario principal, la organización ha preparado varias zonas de comida y bebida. Los food trucks y barras repartidos por el recinto harán que nadie tenga que salir corriendo en busca de algo que picar. De esta manera, el concierto se convierte en una experiencia más completa: no sólo música, también ambiente de verbena moderna, con un punto festivalero que encaja muy bien con lo que se busca en unas fiestas patronales.

Entradas para Rulo y la Contrabanda: precio y cómo comprar

Las entradas para el concierto de Rulo y la Contrabanda se pusieron a la venta el pasado 15 de septiembre en la web de Entradas Boadilla.es El precio de las mismas, depende de si estás empadronado en Boadilla o no. Para los vecinos, el coste es de 10 euros, mientras que para el público general se fija en 20 euros.

El proceso para conseguir la entrada como vecino del municipio es sencillo pero requiere un paso extra: introducir el DNI o NIE en el apartado de empadronados. Si los datos son correctos, el sistema permite comprar hasta dos entradas por documento. Eso sí, hay que tener en cuenta que no sirven los documentos de menores de edad y que no se permiten cambios ni devoluciones, así que conviene revisar bien el pedido antes de confirmar.

En el caso de quienes no están empadronados en Boadilla, el procedimiento es más flexible: no hay límite de entradas por persona. Esto facilita que puedan asistir familiares y amigos de fuera del municipio sin problemas. La entrada, en cualquier caso, es única y da acceso a toda la programación de esa noche: DJ, Rulo y la Contrabanda y Pignoise.

Raúl Gutiérrez, conocido como Rulo, es de esos músicos que llevan más de media vida sobre los escenarios. Tras su salida de La Fuga en 2009, decidió empezar de cero con un proyecto nuevo: Rulo y la Contrabanda. Desde entonces, la banda ha publicado cinco discos. Entre sus canciones más conocidas destacan Cabecita loca, Heridas del rock and roll o Mi pequeña cicatriz, piezas que ya forman parte de la memoria de quienes siguen la escena rockera en español.

En definitiva, el concierto de Rulo y la Contrabanda en Boadilla del Monte será una de esas noches que muchos recordarán. Música de calidad, precios populares, un recinto preparado y un ambiente festivo que lo convierte en plan obligado para vecinos y visitantes. Queda claro: el 2 de octubre la carpa del Recinto Ferial será el lugar donde estar.