Cuándo es el concierto de Pignoise en Boadilla del Monte: fecha, horario, dónde es y cómo comprar entradas

Las Fiestas de Boadilla del Monte al fin están aquí. Durante varios días, las calles de este municipio de Madrid, se van a llenar de actividades, pasacalles, planes para los más pequeños, comida típica y, sobre todo, música. Esto es lo que más tira cada año, los conciertos, y en esta edición hay uno que sobresale entre todos: Pignoise.

Muchos todavía recuerdan al grupo por aquellas canciones que sonaban en los 2000 y que todavía hoy se cantan de memoria. Vuelven a un escenario local con la misma energía de siempre y, además, no lo harán solos. En la misma noche estarán también Rulo y la Contrabanda, lo que convierte la cita en un plan doble difícil de dejar pasar. Se espera lleno total. El recinto ferial, con sus casetas, atracciones y el ambiente de fiesta de siempre, será el punto de encuentro para vecinos y visitantes. Si estás pensando en ir, aquí tienes lo más importante: la fecha, el lugar exacto y cómo conseguir las entradas para el concierto de Pignoise.

Fecha del concierto de Pignoise en Madrid

El concierto de Pignoise en Boadilla del Monte tendrá lugar el jueves 2 de octubre de 2025 en el recinto ferial, dentro del programa oficial de fiestas.

La jornada musical se organiza de la siguiente manera:

21:30 horas : arranca el directo de Rulo y la Contrabanda, con un repertorio que mezcla sus temas más clásicos con canciones recientes.

: arranca el directo de Rulo y la Contrabanda, con un repertorio que mezcla sus temas más clásicos con canciones recientes. 23:30 – 23:45 horas: será el turno de Pignoise, que cerrará la noche con un concierto pensado para cantar a pleno pulmón.

Desde primera hora, el ambiente estará animado gracias a la música de DJ Sergio Garabal, habitual en las fiestas de Boadilla.

No es un concierto aislado, sino parte de un programa musical más amplio que cada año convierte a Boadilla en punto de encuentro para vecinos y visitantes. Y aunque todos los conciertos tienen tirón, el de Pignoise es sin duda uno de los más esperados.

Dónde es el concierto de Pignoise en Boadilla y cómo llegar

El concierto se celebrará en la Carpa del Recinto Ferial de Boadilla del Monte, que es donde se celebran los principales conciertos de las fiestas de Boadilla del Monte. Pero no sólo, también es donde se concentran las atracciones y las caseta, por lo que estos días se llena de luces, puestos de comida y un ambiente festivo que atrae a muchas personas. Además, la carpa cubierta garantiza que el espectáculo pueda celebrarse sin problemas aunque refresque o llueva.

View this post on Instagram A post shared by Pignoise (@pignoise)

El recinto está bien comunicado. Puedes ir en coche, aunque para no complicarte la vida lo mejor es elegir el transporte público y más cuando tienes todas estas opciones:

Autobuses interurbanos: 566 (Boadilla – Pozuelo), 567 (Villaviciosa – Majadahonda), 571 (Monte Segovia – Monte Guadalupe) y 574 (Viñas Viejas – M. Ángel Cantero Oliva).

566 (Boadilla – Pozuelo), 567 (Villaviciosa – Majadahonda), 571 (Monte Segovia – Monte Guadalupe) y 574 (Viñas Viejas – M. Ángel Cantero Oliva). Autobús urbano: la línea 1, que recorre Boadilla y deja a pocos minutos del recinto.

la línea 1, que recorre Boadilla y deja a pocos minutos del recinto. Tren ligero: línea ML-3, con parada en la estación Ferial de Boadilla, a tan solo 6 minutos caminando.

Paradas cercanas al recinto

P.º Madrid – Enrique Calabia (1 minuto a pie).

P.º Madrid – Juan Carlos I (3 minutos).

Ctra. Villaviciosa – Guardia Civil (4 minutos).

Ctra. Majadahonda – Av. Adolfo Suárez (4 minutos).

Tiempos de trayecto desde otros puntos

Desde Majadahonda (Gran Plaza 2): unos 48 minutos.

Desde Pozuelo de Alarcón (Universidad Francisco de Vitoria): 42 minutos.

Desde Ciudad de la Imagen (Kinépolis): 36 minutos.

Desde Las Rozas (A-6): 43 minutos.

Desde San Martín de la Vega: alrededor de 47 minutos.

Por la noche, el autobús N905 conecta Boadilla con Moncloa, lo que permite regresar a Madrid sin necesidad de conducir. Pasa de madrugada, así que conviene revisar horarios para cuadrar la vuelta.

Entradas para Pignoise: precio, dónde comprar y cómo ir gratis

El concierto no es gratuito, a diferencia de otras actividades de las fiestas, pero el Ayuntamiento ha establecido precios muy baratos para facilitar la asistencia:

10 euros para empadronados en Boadilla del Monte.

20 euros para el resto de asistentes.

Con una sola entrada se podrá disfrutar tanto de Rulo y la Contrabanda como de Pignoise, lo que lo convierte en un plan asequible teniendo en cuenta que son dos directos completos.

Para comprarlas, tienes que saber que las entradas salieron a la venta el 15 de septiembre y las tienes disponibles en la web oficial Entradas Boadilla

y en la plataforma Enterticket.

Conviene no esperar demasiado: en años anteriores, los conciertos de pago dentro de las fiestas agotaron entradas con rapidez.

¿Y no es posible asistir gratis? En principio, no. El concierto de Pignoise es uno de los pocos actos de pago del programa y la única forma de abaratar el precio es estar empadronado en Boadilla, lo que reduce la entrada a la mitad. De todos modos, 10 o 20 euros es poco para el espectáculo que ofrece la banda madrileña. Piensa además que podás verle junto a Rulo y la Contrabanda y que antes del concierto, puedes asistir a la sesión del DJ Sergio Garaba.