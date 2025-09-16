Programa completo de las Fiestas de Boadilla del Monte 2025: actividades y conciertos

A primeros de octubre, Boadilla del Monte cambia de ritmo. El municipio se prepara para vivir sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario, y lo hace como siempre: con ganas. Todo arranca con el pregón en la Plaza de la Cruz, que es casi como una señal para los vecinos. A partir de ahí, lo que viene es una semana de esas que se recuerdan. Fuegos artificiales, actividades, tradición y sobre todo, mucha música.

El encendido del recinto ferial es otro de esos momentos que marcan el comienzo de todo. No sólo por las luces, que llenan de color la zona, sino por lo que simboliza dado que marca el arranque de las fiestas. Pero además, habrá actos religiosos porque esta celebración tiene un origen muy claro, pero también habrá tiempo para pasárselo bien. Si no eres de Boadilla pero te pilla cerca, quizás te interese echar un vistazo a lo que han preparado este año. Porque ya hay conciertos confirmados, hay actividades previstas, y todo apunta a que será una edición para disfrutar por todo lo alto. Conozcamos a continuación, el programa de las Fiestas de Boadilla del Monte 2025.

Programa de las Fiestas de Boadilla del Monte 2025

El arranque de las fiestas de Boadilla 2025 está previsto para el jueves 2 de octubre, cuando tendrá lugar el tradicional pregón en la Plaza de la Cruz. Este acto suele reunir a centenares de vecinos y marca el pistoletazo de salida a los festejos. Justo después del pregón, el cielo se iluminará con un gran castillo de fuegos artificiales que podrá verse desde buena parte del municipio y especialmente desde la zona del Recinto Ferial, donde también se llevará a cabo el encendido del alumbrado especial de fiestas.

Esto sólo para comenzar, y es que aunque todavía se espera la publicación oficial del programa completo con horarios y localizaciones exactas, ya se conocen algunos detalles clave. Las fiestas de Boadilla combinarán actos litúrgicos dedicados a la patrona con numerosas actividades populares. Entre ellas destacan los pasacalles de peñas, que llenan las calles de color y música, y que suelen culminar con charangas o conciertos espontáneos. También habrá actividades infantiles durante el día, especialmente en el Recinto Ferial y otras zonas céntricas, donde se instalarán castillos hinchables, talleres y espectáculos pensados para los más pequeños.

Otro de los clásicos será la carpa del Recinto Ferial, que acogerá sesiones de DJ hasta bien entrada la madrugada. A lo largo de la semana también habrá comidas populares, concursos de disfraces, ferias y torneos deportivos que completarán un cartel pensado para que todo el mundo encuentre su lugar.

Conciertos en las Fiestas de Boadilla 2025

La música, como siempre, será uno de los grandes pilares de estas fiestas. El cartel de conciertos para 2025 ya tiene varios nombres confirmados y promete dar que hablar. El escenario principal estará ubicado en la Carpa del Recinto Ferial, un espacio cubierto junto a la carretera de Boadilla que permitirá disfrutar de los conciertos sin importar el tiempo. Aquí te contamos lo más destacado: