Programa completo de las Fiestas de Boadilla del Monte 2025: actividades y conciertos

A primeros de octubre, Boadilla del Monte cambia de ritmo. El municipio se prepara para vivir sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario, y lo hace como siempre: con ganas. Todo arranca con el pregón en la Plaza de la Cruz, que es casi como una señal para los vecinos. A partir de ahí, lo que viene es una semana de esas que se recuerdan. Fuegos artificiales, actividades, tradición y sobre todo, mucha música.
El encendido del recinto ferial es otro de esos momentos que marcan el comienzo de todo. No sólo por las luces, que llenan de color la zona, sino por lo que simboliza dado que marca el arranque de las fiestas. Pero además, habrá actos religiosos porque esta celebración tiene un origen muy claro, pero también habrá tiempo para pasárselo bien. Si no eres de Boadilla pero te pilla cerca, quizás te interese echar un vistazo a lo que han preparado este año. Porque ya hay conciertos confirmados, hay actividades previstas, y todo apunta a que será una edición para disfrutar por todo lo alto. Conozcamos a continuación, el programa de las Fiestas de Boadilla del Monte 2025.
Programa de las Fiestas de Boadilla del Monte 2025
El arranque de las fiestas de Boadilla 2025 está previsto para el jueves 2 de octubre, cuando tendrá lugar el tradicional pregón en la Plaza de la Cruz. Este acto suele reunir a centenares de vecinos y marca el pistoletazo de salida a los festejos. Justo después del pregón, el cielo se iluminará con un gran castillo de fuegos artificiales que podrá verse desde buena parte del municipio y especialmente desde la zona del Recinto Ferial, donde también se llevará a cabo el encendido del alumbrado especial de fiestas.
Esto sólo para comenzar, y es que aunque todavía se espera la publicación oficial del programa completo con horarios y localizaciones exactas, ya se conocen algunos detalles clave. Las fiestas de Boadilla combinarán actos litúrgicos dedicados a la patrona con numerosas actividades populares. Entre ellas destacan los pasacalles de peñas, que llenan las calles de color y música, y que suelen culminar con charangas o conciertos espontáneos. También habrá actividades infantiles durante el día, especialmente en el Recinto Ferial y otras zonas céntricas, donde se instalarán castillos hinchables, talleres y espectáculos pensados para los más pequeños.
Otro de los clásicos será la carpa del Recinto Ferial, que acogerá sesiones de DJ hasta bien entrada la madrugada. A lo largo de la semana también habrá comidas populares, concursos de disfraces, ferias y torneos deportivos que completarán un cartel pensado para que todo el mundo encuentre su lugar.
Conciertos en las Fiestas de Boadilla 2025
La música, como siempre, será uno de los grandes pilares de estas fiestas. El cartel de conciertos para 2025 ya tiene varios nombres confirmados y promete dar que hablar. El escenario principal estará ubicado en la Carpa del Recinto Ferial, un espacio cubierto junto a la carretera de Boadilla que permitirá disfrutar de los conciertos sin importar el tiempo. Aquí te contamos lo más destacado:
- Jueves 2 de octubre: la noche arrancará fuerte con un concierto doble que reunirá a Rulo y la Contrabanda y Pignoise, dos bandas con estilos distintos pero con seguidores muy fieles. El primero en actuar será Rulo, a partir de las 22:00, seguido de Pignoise a las 23:45. Las entradas para este concierto se venderán a través de entradasboadilla.es , con un precio de 10 € para empadronados y 20 € para el resto del público.
- Viernes 3 de octubre: la nostalgia noventera tomará el escenario con Modestia Aparte, uno de los grupos más recordados de la escena pop nacional. Con temas como Ojos de hielo o Es por tu amor, seguro que más de uno coreará con una sonrisa. Después de ellos, y a partir de las 00:45, será el turno de Alex Wall, un artista que mezcla sonidos pop-rock con influencias ochenteras y que se ha ido haciendo hueco en el panorama indie actual.
- Sábado 4 de octubre: la noche del sábado viene con uno de los platos fuertes del cartel: Marlon. El grupo asturiano vuelve a Boadilla con esa energía que ya es marca de la casa. Subirán al escenario con su mezcla de pop y rock y un repertorio que muchos ya se saben de memoria. Seguro que suenan temas como Tequila y Candela, Lo que fuimos o Con uñas y dientes y podrás escucharlos en este concierto, uno de los más esperados de las fiestas de Boadilla 2025.
- Domingo 5 de octubre: y el cierre, como es habitual, llegará el domingo por la noche. Este año será con un tributo a La Oreja de Van Gogh, a cargo del grupo La Otra Oreja. A las 22:00, el escenario del Recinto Ferial se llenará de nostalgia con canciones míticas del grupo reinterpretadas con todo el cariño y admiración.