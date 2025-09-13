Fiestas de Pozuelo 2025: programación, conciertos y toros este fin de semana

Las Fiestas de Pozuelo 2025, en honor a la Virgen de la Consolación, se celebran del 6 al 14 de septiembre. Consideradas una de las citas más esperadas del calendario festivo de la Comunidad de Madrid, este año, el cartel de conciertos reúne a artistas como Juan Magán, José Mercé, Fangoria, Shinova, Siloé o Rafa Sánchez (La Unión), además de tributos a grandes figuras como Adele, Melendi y Hombres G.

El programa también se completa con propuestas familiares como el desfile de Gigantes y Cabezudos, espectáculos infantiles, juegos tradicionales, pasacalles y degustaciones populares Como novedad, el Ayuntamiento ha anunciado servicios de lanzadera gratuitos para acceder al recinto ferial. En definitiva, las Fiestas de Pozuelo 2025 apuestan por un equilibrio entre tradición y modernidad, con un programa pensado para atraer tanto a los vecinos como a visitantes.

Cuándo son las Fiestas de Pozuelo: fechas, qué días son y cuándo acaban

Las Fiestas de la Virgen de la Consolación 2025 en Pozuelo de Alarcón se celebran del 6 al 14 de septiembre.

Dónde se celebran las Fiestas de Pozuelo y cómo ir

Las Fiestas de la Virgen de la Consolación se celebran cada año en Pozuelo de Alarcón. Los festejos tienen lugar en el casco histórico, especialmente en torno a la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora y la Plaza del Padre Vallet, donde se desarrollan los actos religiosos, el pregón, la salve y el emotivo «Pobre de mí» con el que se despiden las fiestas.

La procesión de la Virgen de la Consolación es el acto más importante y congrega a vecinos y visitantes. Además, en el Camino de las Huertas se instala una plaza de toros provisional para los encierros y festejos taurinos.

En coche : Pozuelo está a tan solo 10 km de Madrid. Se puede acceder fácilmente por la A-6 (carretera de La Coruña), la M-40 y la M-503.

: Pozuelo está a tan solo 10 km de Madrid. Se puede acceder fácilmente por la A-6 (carretera de La Coruña), la M-40 y la M-503. En tren de Cercanías : Desde Madrid (Príncipe Pío, Atocha o Chamartín) salen líneas de Cercanías (C-7 y C-10) que paran en Pozuelo y El Barrial-Centro Comercial Pozuelo.

: Desde Madrid (Príncipe Pío, Atocha o Chamartín) salen líneas de Cercanías (C-7 y C-10) que paran en Pozuelo y El Barrial-Centro Comercial Pozuelo. En autobús interurbano: Varias líneas de la EMT y Llorente (como la 656, 657 y 658) conectan Moncloa con el centro de Pozuelo en menos de 20 minutos.

Programación de las Fiestas de Pozuelo

«Ya está todo organizado para celebrar las Fiestas de Pozuelo 2025 que, en honor a su patrona Nuestra Señora de la Consolación, se llevarán a cabo del 6 al 14 de septiembre. El Ayuntamiento, con la colaboración de peñas y asociaciones de la ciudad, tiene ya preparado el programa con el que pozueleros y visitantes disfrutarán de unos días repletos de actividad a la vuelta de vacaciones», detalla Info Las Rozas.

Sábado, 13 de septiembre

La jornada comienza a las 11:30 horas con el tradicional Desfile y Fiesta del Chupete, a cargo de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, que recorrerá varias calles del centro de Pozuelo.

En el Recinto Ferial, por la mañana y la tarde seguirán funcionando las atracciones. A las 12:30 horas, los más pequeños disfrutarán de «Magic World», un espectáculo infantil con música, magia y personajes entrañables.

Por la tarde, a las 19:00 horas, se celebra el Festival de Folklore de la Casa de Extremadura en la Plaza del Padre Vallet. Habrá música y danzas tradicionales con grupos invitados, además de degustación de productos típicos extremeños.

Desde las 19:30 horas estarán abiertas las atracciones de feria en la Plaza Padre Vallet. Más tarde, a las 22:30 horas, el DJ Fune animará la noche con su sesión, también en la Plaza Padre Vallet y con acceso libre.

La gran cita del día será a las 22:30 horas, con el concierto de Nancys Rubias y Fangoria, dos referentes del pop y electropop español.

A medianoche tendrá lugar el emotivo acto del «Pobre de mí», organizado por las peñas, que recorrerá varias calles hasta llegar a la Plaza Mayor. Allí, a las 0:00 horas, se lanzará la Traca fin de fiestas. La jornada concluirá con la Ofrenda de velas a la Virgen de la Consolación Coronada, organizada por la Peña El Albero, en la parroquia de la Asunción.

Domingo, 14 de septiembre

El último día de fiestas se concentra en el Recinto Ferial, donde las atracciones abrirán en horario de mañana y tarde.

A las 12:30 horas, tendrá lugar el espectáculo infantil «Musilocos», un show lleno de música, juegos y canciones populares que harán disfrutar tanto a niños como a mayores.

Quién es el patrón de Pozuelo

«La tradicional fiesta de la Virgen de la Consolación que se celebra en Pozuelo a partir del primer domingo de septiembre viene de una tradición centenaria. La explicación de la elección de estas fechas del mes de septiembre para celebrar las fiestas patronales es hoy en día una incógnita, aunque se da por sentado que septiembre era época tranquila, por no haber cargas agrícolas que precedían a los trabajos agrícolas, y fue por lo que se eligió esa fecha para la celebración de las Fiestas Patronales», señala el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.