Conciertos de las Fiestas de Boadilla del Monte 2025: artistas, fechas y cómo comprar entradas

El mes de octubre arranca con fuerza en Boadilla del Monte. Tras un mes de septiembre, marcado por las fiestas patronales de localidades como Móstoles o Fuenlabrada, ahora es el turno de esta otra localidad madrileña, que se prepara para celebrar sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario, y ya hay un nombre que empieza a sonar con fuerza: Marlon. Pero no es el único. El cartel de conciertos de las Fiestas de Boadilla del Monte 2025 viene cargado de propuestas para todos los públicos y seguro que no te vas a querer perder ninguno de los grupos que ya se han confirmado.

Cada año, las fiestas de Boadilla se viven con intensidad. El pregón en la Plaza de la Cruz, los fuegos artificiales, el encendido del alumbrado…Todo eso marca el inicio, pero lo que realmente concentra a miles de personas son las noches en el recinto ferial. Y especialmente los conciertos y más teniendo en cuenta, que algunos de ellos promete llenar hasta la última fila. Si estás pensando en acercarte este año y no quieres perderte ninguna actuación, toma nota. Te contamos quién actúa, en qué fechas y si hace falta entrada para alguno de los conciertos. Todo sobre la oferta musical en las Fiestas de Boadilla del Monte 2025.

Todos los conciertos de las Fiestas de Boadilla: artistas y actuaciones

Este año el calendario de conciertos de las Fiestas de Boadilla 2025 arranca el jueves 2 de octubre, y lo hace por todo lo alto. Esa noche habrá un doble concierto con dos grupos muy conocidos: Rulo y la Contrabanda abrirán la velada a las 22:00 horas, y a partir de las 23:45 horas será el turno de Pignoise, con un repertorio que muchos llevan años esperando volver a cantar en directo. Todo tendrá lugar en la carpa cubierta del recinto ferial.

Rulo, ex vocalista de La Fuga, llega con nuevos temas pero también con sus clásicos de siempre, esos que no fallan en ningún concierto. Pignoise, por su parte, sigue conectando con el público de varias generaciones gracias a canciones como Nada que perder o Estoy enfermo. Dos estilos distintos, pero con algo en común: un directo potente y una legión de fans que seguro llenarán el Recinto Ferial al completo.

El viernes 3, será el turno de un grupo que muchos recordarán de su adolescencia. Modestia Aparte será el grupo encargado de animar la noche. Con más de 30 años de trayectoria, su presencia en el cartel sería un homenaje a los que crecieron en los 90. Si se confirma como parece que va a ser así, será una de esas actuaciones cargadas de nostalgia y buen rollo que de nuevo, nadie en Boadilla, y alrededores, se va a querer perder.

El sábado 4 de octubre será el momento de uno de los nombres más esperados. Marlon, banda asturiana de pop-rock, vuelve a los escenarios con fuerza y una gira que ya está dejando huella. Temas como Tequila y Candela o Lo que fuimos no faltarán en su repertorio, y se espera una noche de recinto lleno y mucha energía. Este es sin duda el concierto que más expectación genera en estas fiestas de modo que no pierdas la oportunidad de asistir.

Para el domingo 5, la propuesta cambia de tono, pero no de intensidad. Actuarán Cerrado por Vacaciones, un grupo que mezcla flamenco-pop con versiones muy animadas, y después tendrá lugar un Tributo a La Oreja de Van Gogh, repasando temas míticos como Rosas, La Playa o 20 de enero. Una forma de cerrar los conciertos por todo lo alto, en familia o con amigos, sin dejar de cantar.

Entradas para las Fiestas de Boadilla del Monte: cómo comprar y precios

Aunque muchas de las actuaciones serán gratuitas, hay una excepción importante: el doble concierto del jueves 2 de octubre con Rulo y Pignoise. Para poder asistir, será necesario conseguir entrada previa. El precio será de 10 euros para empadronados en Boadilla y 20 euros para el resto. Ambos precios dan acceso a los dos conciertos.

Todavía no se ha anunciado la fecha exacta en la que se abrirá la venta, pero sí se ha confirmado que los vecinos del municipio tendrán prioridad. En principio, las entradas estarán disponibles a través de la web del Ayuntamiento o plataformas habituales como Entradium, aunque conviene estar atentos para no quedarse sin ellas.

Para el resto del cartel (Marlon, Modestia Aparte (si se confirma), Cerrado por Vacaciones y el tributo) no se ha establecido ningún sistema de entrada anticipada. Todo apunta a que serán de acceso libre hasta completar aforo, como viene siendo habitual en las últimas ediciones.

Eso sí, conviene llegar con tiempo. Sobre todo el sábado, ya que el concierto de Marlon tiene todas las papeletas para llenar el recinto. Y si vas en grupo, mejor aún prever el transporte o el aparcamiento, porque en esas noches grandes, Boadilla se llena.