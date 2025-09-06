Fiestas de Fuenlabrada 2025: cuándo son, cartel, dónde son, programación y calendario

Las Fiestas de Fuenlabrada 2025 ya están aquí, y lo hacen con un programa que es realmente extenso, en el que encontramos música, tradición, mercadillos, feria taurinas, actividades familiares y mucho ambiente en las calles. Como cada septiembre, la ciudad se prepara para vivir unos días de reencuentro entre vecinos, peñas y visitantes que llenan de vida plazas y escenarios.

El Ayuntamiento ha diseñado un cartel en el que destacan artistas de primer nivel, pero también propuestas populares como el desfile de peñas, las degustaciones de platos típicos, la feria o la procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia. Todo ello en un marco renovado: el nuevo Parque Ferial, que este año se estrena como epicentro de las celebraciones. Del 11 al 17 de septiembre, los fuenlabreños podrán disfrutar de conciertos gratuitos, fuegos artificiales, encierros, actividades deportivas y espectáculos para todas las edades. Pero lo cierto es que estas fiestas arrancan un poco antes, y ya este fin de semana encontramos mucho que hacer así que no te puedes perder nada de un programa del que te ofrecemos ahora, todos los detalles.

Cuándo son las Fiestas de Fuenlabrada 2025

A pesar de que el Ayuntamiento de Fuenlabrada fija las fiestas del 11 al 17 de septiembre, tenemos que decir que eso serán los días grandes o aquellos en los que podremos encontrar más actividades (como los encierros y la procesión) y los conciertos, pero lo cierto es que ya desde ayer se pueden disfrutar de algunas actividades, que de hecho, se extenderán hasta el 21 de septiembre.

Cartel y conciertos principales

Iron Savior, Rage, Leo Jiménez y Sákata (jueves 11, Auditorio Joaquín Sabina)

(jueves 11, Auditorio Joaquín Sabina) Orquesta Mondragón y Jenasán Orquesta (viernes 12, Recinto Ferial)

(viernes 12, Recinto Ferial) Recycled J, Las Ninyas del Corro y Selekto & Susana Montaña (viernes 12, Auditorio Joaquín Sabina)

(viernes 12, Auditorio Joaquín Sabina) Festival Hit FM con Tributo a Loquillo, Orquesta The Luxe y DJ Luismi (sábado 13, Recinto Ferial)

(sábado 13, Recinto Ferial) Yo Fui a EGB. El fiestón con Boney M., Locomía, Chimo Bayo, Whigfield, Rebeca, Ku Minerva y Leticia Sabater (sábado 13, Auditorio Joaquín Sabina)

(sábado 13, Auditorio Joaquín Sabina) Festributo: tributos a El Último de la Fila, Héroes del Silencio y Fito & Fitipaldis (domingo 14, Recinto Ferial)

(domingo 14, Recinto Ferial) Macrodisco Cocoloco on Tour (domingo 14, Auditorio Joaquín Sabina)

(domingo 14, Auditorio Joaquín Sabina) Orquesta Panorama (miércoles 17, Auditorio Joaquín Sabina)

Dónde son las Fiestas de Fuenlabrada

Los escenarios principales de las fiestas son:

El nuevo Parque Ferial (Avenida de la Hispanidad).

(Avenida de la Hispanidad). La Plaza de España , donde se concentran actividades familiares y orquestas.

, donde se concentran actividades familiares y orquestas. El Auditorio Joaquín Sabina , que acoge varios de los grandes conciertos.

, que acoge varios de los grandes conciertos. Las calles del centro , con el desfile de peñas y la procesión.

, con el desfile de peñas y la procesión. Los polideportivos y espacios deportivos municipales, que serán sede de torneos y campeonatos.

Programación y calendario completo

Las Fiestas de Fuenlabrada son largas y tienen una programación de lo más completa que ahora te detallamos:

Sábado 6 de septiembre

09:00 · XLIV Open de Tenis de las Fiestas en Polideportivo Fermín Cacho.

en Polideportivo Fermín Cacho. 09:00 · Carrera Ciclista de Cadetes en Polígono El Bañuelo.

en Polígono El Bañuelo. 19:00 · Actuaciones en el Parque Ferial con más de 80 asociaciones y DJ Devizz & AdriiMartínezDJ.

Domingo 7 de septiembre

10:00 · XXIX Carrera Ciclista de Fiestas en Polígono El Bañuelo.

en Polígono El Bañuelo. 12:00 · 2º FuenlaDog Fest en la piscina municipal.

en la piscina municipal. Todo el día · Mercado Medieval en Plaza de España.

Jueves 11 de septiembre

19:00 · Chocolatada para mayores en el Recinto Ferial.

en el Recinto Ferial. 21:00 · Concierto Rock con Iron Savior, Rage, Leo Jiménez y Sákata en Auditorio Joaquín Sabina.

Viernes 12 de septiembre

21:00 · Concierto de la Orquesta Mondragón y Jenasán Orquesta en Recinto Ferial.

en Recinto Ferial. 21:00 · Festival Joven con Recycled J, Las Ninyas del Corro y Selekto & Susana Montaña en Auditorio Joaquín Sabina.

en Auditorio Joaquín Sabina. 23:00 · Orquesta Krypton en Plaza de España.

Sábado 13 de septiembre

13:00 · Morconada y migas en Espacio Municipal Los Arcos.

en Espacio Municipal Los Arcos. 13:00 · Títeres Brux, el Marciano en Plaza del Tesillo.

en Plaza del Tesillo. 14:00 · Concierto de Silvana Mangano en Plaza de España.

en Plaza de España. 17:00 · Festival Hit FM + Tributo a Loquillo + Orquesta The Luxe + DJ Luismi en Recinto Ferial.

en Recinto Ferial. 17:30 · Desfile de peñas por las calles de la ciudad.

por las calles de la ciudad. 20:00 · ConciertoYo Fui a EGB. El fiestón en Auditorio Joaquín Sabina.

en Auditorio Joaquín Sabina. 21:00 · Pregón de Natividad García en Plaza de España.

en Plaza de España. 21:30 · Orquesta Neverland en Plaza de España.

en Plaza de España. 23:59 · Fuegos artificiales desde La Pollina.

Domingo 14 de septiembre

19:30 · Procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia por las calles del centro.

por las calles del centro. 21:00 · Festival de Tributos Festributo en Recinto Ferial.

en Recinto Ferial. 21:00 · Macrodisco Cocoloco on Tour en Auditorio Joaquín Sabina.

en Auditorio Joaquín Sabina. 22:00 · Orquesta Shadow en Recinto Ferial.

en Recinto Ferial. 23:00 · Orquesta Estrella Central en Plaza de España.

Lunes 15 de septiembre

09:00 · Encierro desde calle de la Arena hasta la Plaza de Toros.

desde calle de la Arena hasta la Plaza de Toros. 10:30 · Suelta de reses en la Plaza de Toros.

en la Plaza de Toros. 18:00 · Corrida de toros en la Plaza de Toros.

en la Plaza de Toros. 19:00 · Gymkana juvenil en distintos puntos de la ciudad.

en distintos puntos de la ciudad. 21:00 · Noche de las Regiones en Recinto Ferial.

en Recinto Ferial. 22:00 · Orquesta Maxims en Plaza de España.

Martes 16 de septiembre

09:00 · Encierro desde calle de la Arena hasta la Plaza de Toros.

desde calle de la Arena hasta la Plaza de Toros. 10:30 · Suelta de reses en la Plaza de Toros.

en la Plaza de Toros. 18:00 · Gran Concurso de Recortes en la Plaza de Toros.

en la Plaza de Toros. 20:00 · Degustación de pisto manchego en Casa Castilla-La Mancha.

en Casa Castilla-La Mancha. 22:00 · Orquesta Gran Danubio’s Show en Recinto Ferial.

en Recinto Ferial. 22:00 · Orquesta La Gran Rockset en Plaza de España.

Miércoles 17 de septiembre

09:00 · Encierro desde calle de la Arena hasta la Plaza de Toros.

desde calle de la Arena hasta la Plaza de Toros. 10:30 · Suelta de reses en la Plaza de Toros.

en la Plaza de Toros. 18:00 · Novillada sin picadores en la Plaza de Toros.

en la Plaza de Toros. 21:00 · Concierto de la Orquesta Panorama en Auditorio Joaquín Sabina.

en Auditorio Joaquín Sabina. 21:00 · Degustación de floretas dulces extremeñas en Casa Extremeña.

en Casa Extremeña. 22:00 · Orquesta La Factoría Show en Plaza de España.

Sábado 20 de septiembre

09:00 · XXXIII Torneo de Ajedrez en Polideportivo El Arroyo.

en Polideportivo El Arroyo. 09:00 · Torneo de Voleibol en Polideportivo La Cueva.

Domingo 21 de septiembre