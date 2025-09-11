Coca-Cola Music Experience 2025: quién va, horario, cuándo es, dónde se celebra y cómo llegar

Madrid vuelve a convertirse en capital de la música este mes septiembre con una nueva edición del Coca-Cola Music Experience, y este año es mucho más especial ya que el festival cumple 15 años. No es cualquier aniversario. Estamos hablando de uno de los eventos que más ha crecido en los últimos tiempos, y que en 2025 lo celebra por todo lo alto con un cartel que nadie se quiere perder. Si ya has estado antes, sabrás lo que te espera. Y si no, puede que este sea el año perfecto para sumarte.

El ambiente del CCME está repleto de público joven, pero también hay familias y grupos de amigos que se reencuentran cada año y, sobre todo, hay muchas ganas de disfrutar de la mejor música en directo, así que si estás pensando en ir, ya sea mañana viernes o también el sábado, aquí te dejamos todos los datos importantes: cuándo es, quiénes actúan, a qué hora empieza, dónde se celebra y cómo llegar sin complicaciones. Todo lo que necesitas saber para vivir el Coca-Cola Music Experience 2025 como se merece, por todo lo alto.

Fechas del Coca-Cola Music Experience

El Coca-Cola Music Experience 2025 se celebra mañana viernes 12 y sábado 13 de septiembre. Dos días de música en directo con artistas nacionales e internacionales que están marcando tendencia. La cita vuelve a ser en Madrid, como ya viene siendo costumbre, y coincide con ese momento perfecto del calendario: justo después de verano, pero antes de que el otoño empiece a notarse de verdad.

Horario y a qué hora empieza el Coca-Cola Music Experience

Según la organización, la apertura del recinto será sobre las 13:00 horas, aunque conviene llegar con margen para evitar colas y pasar el control con calma. El primer concierto está previsto para las 16:00 horas y a partir de ahí. habrá música sin parar hasta la noche. Los horarios aún pueden ajustarse en función de los artistas, pero en líneas generales, ese será el esquema.

Una recomendación importante: lleva la entrada descargada en el móvil y el DNI a mano. Es un trámite rápido, pero obligatorio. Y si vas con menores, recuerda que los niños de menos de 14 años deben ir acompañados, y a partir de los 5 años ya necesitan entrada. Además, si vas a estar muchas horas, piensa en la comodidad: zapatillas, algo de abrigo por si refresca y energía, mucha energía.

Todos los artistas que van al Coca-Cola Music Experience 2025

Este año el cartel cuenta con música para todos los gustos: reguetón, pop, indie, trap y nuevas voces que están despuntando. Para que te hagas una idea, el viernes 12 de septiembre actúan nombres como J Balvin, Viva Suecia o Trueno, tres pesos pesados de estilos bien distintos. Pero no vienen solos: también estarán JC Reyes, Micro TDH, Yami Safdie, Alvama Ice, Malmö 040, La Cendejas, Daniela Blasco y Mafalda Cardenal.

Y el sábado 13 suben al escenario artistas como Lola Índigo, María Becerra, Tiago PZK, Carolina Durante, Álvaro de Luna, Leire Martínez, L-Gante, Marc Seguí, Lucía de la Puerta, Mayo y Perro Negro. Una mezcla explosiva que promete poner el recinto patas arriba.

Dónde se celebra el Coca-Cola Music Experience 2025

El lugar elegido para esta edición es el Iberdrola Music, un espacio ya conocido por muchos y que vuelve a acoger el festival por su buena ubicación y su capacidad. Está adaptado para grandes eventos, con zonas de sombra, baños suficientes, puntos de agua, comida, seguridad y todo lo necesario para pasar el día sin agobios. Es amplio, accesible y bien comunicado, lo que facilita tanto la llegada como la salida. En el recinto vas a poder encontrar también zonas de relax, rincones para hacerse fotos, zonas verdes y bastante espacio para moverse sin estar apelotonado.

Cómo llegar al CCME 2025: cómo ir en transporte público y dónde aparcar

Si hay algo que facilita la experiencia, es que el recinto está muy bien conectado. Se encuentra en la Calle Laguna Dalga, Villaverde, 28021 Madrid así que la opción más recomendable, sin duda, es el transporte público. Tienes en concreto, estas opciones: