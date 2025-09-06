Las Fiestas Patronales de Móstoles 2025 ya han comenzado y como era de esperar traen consigo, un programa de lo más completo en el que se mezcla tradición, música en grande y planes y actividades para todas las edades. Desde ayer viernes 5 de septiembre y hasta el próximo 15 de septiembre, Móstoles vibra con estas fiestas en honor a Nuestra Señora de los Santos y San Simón de Rojas.

El municipio madrileño ha preparado como decimos un programa en el que destacan todo tipo de eventos, los cuáles se llevarán a cabo en escenarios como la Plaza de España, Pradillo y Finca Liana. Junto al pregón, las Fiestas de Móstoles contarán con sus encierros, el mercado de artesanía, fuegos artificiales y un cartel de conciertos que va de lo popular a lo indie. Y no se nos olvida la procesión y misa a Nuestra Señora de los Santos así que si no quieres perderte nada, toma nota porque te desvelamos a continuación el Programa completo de las Fiestas de Móstoles de septiembre 2025.

Programa completo de las Fiestas de Móstoles

Las Fiestas de Móstoles se celebran del 5 al 15 de septiembre de 2025, en honor a Nuestra Señora de los Santos y San Simón de Rojas. Los principales escenarios como ya avanzamos son el Parque Finca Liana (escenarios Liana Fuentes y Carpas Liana), la Plaza de España, la Plaza del Pradillo, la Plaza de Toros, la Explanada del Colegio Juan de Ocaña (fuegos artificiales) y el recinto ferial de atracciones. También habrá mercado de artesanía en la zona de Pradillo y Avda. Iker Casillas, pero si deseas saber todo lo que te encontrarás, te dejamos a continuación con el programa al completo:

Sábado 6 de septiembre

20:00 · II Festival “Móstoles en Danza” Plaza de España.

Plaza de España. 21:00 · Visita nocturna guiada Móstoles Monumental salida desde el Museo de la Ciudad.

Jueves 11 de septiembre

Todo el día · Apertura del mercado de artesanía Zona Pradillo y Avda. Iker Casillas.

Zona Pradillo y Avda. Iker Casillas. 17:30 · Ofrenda floral Ermita de Ntra. Sra. de los Santos.

Ermita de Ntra. Sra. de los Santos. 19:30 · Desfile de gigantes y cabezudos Calle Órganos.

Calle Órganos. 20:30 · Pregón de David Villa y chupinazo Plaza de España.

Plaza de España. 21:00 · Descubrimiento del cuadro de pañuelos C/ Andrés Torrejón con C/ Juan de Ocaña.

C/ Andrés Torrejón con C/ Juan de Ocaña. 21:30 · Salve Ermita de Ntra. Sra. de los Santos.

Ermita de Ntra. Sra. de los Santos. 22:30 · Baile de mayores Escenario Pradillo.

Escenario Pradillo. 22:30 · Paseo hacia los fuegos con charanga salida desde Parque Finca Liana.

salida desde Parque Finca Liana. 23:00 · Fuegos artificiales Explanada del Colegio Juan de Ocaña.

Viernes 12 de septiembre (Día grande)

11:00 · Misa solemne Ermita de Ntra. Sra. de los Santos.

Ermita de Ntra. Sra. de los Santos. 14:00 · Bajada de la Virgen Ermita de Ntra. Sra. de los Santos.

Ermita de Ntra. Sra. de los Santos. 20:00 · Procesión de la Virgen de los Santos recorrido tradicional por el centro.

Sábado 13 de septiembre

09:00 · Desayunos populares Plaza de España.

Plaza de España. 11:00 · Encierro y suelta de reses Plaza de Toros.

Plaza de Toros. 12:00 · Rock en familia Escenario Pradillo.

Escenario Pradillo. 12:30 · Pancetada popular Explanada Plaza de Toros.

Explanada Plaza de Toros. 18:00 · Corrida de toros Plaza de Toros.

Plaza de Toros. 18:30 · II Festival infantil “W.C. Clown” Teatro de Títeres de Parque Finca Liana.

Teatro de Títeres de Parque Finca Liana. 20:00 · Ruta teatrizada “Nuestra Señora de los Santos” desde Parque Cuartel Huerta a la Ermita.

desde Parque Cuartel Huerta a la Ermita. 20:00 · II Festival infantil “W.C. Clown” Teatro de Títeres de Parque Finca Liana.

Domingo 14 de septiembre

09:00 · Desayunos populares Plaza de España.

Plaza de España. 10:30 · Misa rociera Plaza del Pradillo.

Plaza del Pradillo. 11:00 · Encierro y suelta de reses Plaza de Toros.

Plaza de Toros. 11:15 · Encierro y suelta de reses Plaza de Toros (pase adicional).

Plaza de Toros (pase adicional). 18:30 · II Festival infantil “La Chef Pipa” Teatro de Títeres de Parque Finca Liana.

Teatro de Títeres de Parque Finca Liana. 19:00 · Torneo nacional de recortadores Plaza de Toros.

Plaza de Toros. 20:00 · II Festival infantil “La Chef Pipa” Teatro de Títeres de Parque Finca Liana.

Lunes 15 de septiembre

09:00 · Desayunos populares Plaza de España.

Plaza de España. 11:00 · Encierro y suelta de reses Plaza de Toros.

Plaza de Toros. 18:30 · II Festival infantil “El elefantito” Teatro de Títeres de Parque Finca Liana.

Teatro de Títeres de Parque Finca Liana. 20:00 · Encierro y suelta de reses Plaza de Toros.

Conciertos de las Fiestas de Móstoles

Toma nota ahora de todos los conciertos, con actuaciones destacadas de Estrella Morente, Davida Bustamante o Beret:

Jueves 11 de septiembre

00:00 · Orquesta Panorama Escenario Carpas Liana.

Viernes 12 de septiembre

22:00 · Shaila Dúrcal Escenario Pradillo.

Escenario Pradillo. 22:00 · Orquesta Venecia Escenario Carpas Liana.

Escenario Carpas Liana. 22:00–03:30 · Fiesta Europa FM (Bombai, Depol, DJ Roger Freedom, DJ Aruve) Escenario Liana Fuentes.

Sábado 13 de septiembre

21:00 · Festival Indie (Iván Ferreiro, La Habitación Roja, Monodosis, DJ Pepe Difenders) Escenario Liana Fuentes.

Escenario Liana Fuentes. 21:30 · Estrella Morente Escenario Pradillo.

Escenario Pradillo. 22:00 · Orquesta El Legado Escenario Carpas Liana.

Domingo 14 de septiembre

12:00 · Family Disco Escenario Pradillo.

Escenario Pradillo. 13:30 · La hora del vermú con Agua y Sal Escenario Pradillo.

Escenario Pradillo. 21:00 · Orquesta Nuova Vendetta Escenario Carpas Liana.

Escenario Carpas Liana. 21:00 · La Noche de la Movida (Los Secretos, Semilla Negra, DJ Julián The Angel) Escenario Liana Fuentes.

Escenario Liana Fuentes. 21:30 · David Bustamante Escenario Pradillo.

Lunes 15 de septiembre

21:00 · Siempre Así Escenario Pradillo.

Escenario Pradillo. 21:00 · Orquesta Estrella Central Escenario Carpas Liana.

Escenario Carpas Liana. 22:00 · Beret Escenario Liana Fuentes.

Cómo llegar a Móstoles

Lo mejor para no perderte estas Fiestas de Móstoles es que uses el transporte público, ya que además tienes varias opciones:

Cercanías : Línea C-5 (estación Móstoles-El Soto) y conexiones con Madrid (Atocha, Sol, Príncipe Pío).

: Línea C-5 (estación Móstoles-El Soto) y conexiones con Madrid (Atocha, Sol, Príncipe Pío). Metro : Línea 12 (Metrosur). Paradas útiles: Pradillo y Móstoles Central para escenarios de Pradillo y Finca Liana.

: Línea 12 (Metrosur). Paradas útiles: Pradillo y Móstoles Central para escenarios de Pradillo y Finca Liana. Autobús: Interurbanos desde Madrid (Príncipe Pío/Aluche): 521, 522, 523, 524, 525, 526, 528, entre otros. Durante fiestas suele haber refuerzos nocturnos dentro del municipio.

En el caso de elegir el coche, tienes accesos por A-5, M-50 y R-5. Es recomendable aparcar fuera del centro y continuar a pie o en transporte público debido a la afluencia de gente y los cortes de tráfico que se puedan producir.