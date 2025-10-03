‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 3 de octubre

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido convertirse en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Si hay algo que caracteriza este espacio presentado por Bea Archidona y Santi Acosta tiene el don de contar con los testimonios más buscados del momento. Un claro ejemplo lo encontramos en la entrega del pasado viernes, donde Sonia Moldes, Maite Galdeano, Cristian Suescun, Elia Muñoz y Mayte Zaldívar se pasaron por el plató. Todos ellos para tratar diversos temas que, durante estos días, han dado mucho de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Así pues, es el momento perfecto para conocer la lista completa de invitados de De Viernes para hoy, viernes 3 de octubre.

Carlo Costanzia

El novio de Alejandra Rubio se sincerará sobre todas las polémicas que han surgido tras la publicación de las memorias de su madre, Mar Flores. Pero no solamente eso, sino también las que se han generado tras la entrevista de su padre en De Viernes. En este Scoop, mencionará los duros capítulos que la modelo ha narrado en su libro y que tienen estrecha vinculación con el padre de su hijo. Lejos de que todo quede ahí, también abordará el revuelo generado tras el posado con su padre, Alejandra Rubio y Terelu Campos en el cumpleaños de la colaboradora de De Viernes. Algo que no gustó en absoluto a Mar Flores.

Amador Mohedano

El hermano de Rocío Jurado dará su primera entrevista tras su preocupante ingreso hospitalario. En este segundo Scoop de la noche, Amador tiene como objetivo ajustar cuentas. No solamente arremeterá contra su sobrina Rocío Carrasco, sino que se pronunciará sobre la entrevista que la hija de Antonio David dio en De Viernes: «Rocío Flores se ha callado muchas cosas que tienen que salir a la luz».

Sonia Moldes

Regresa al programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta con un gran número de «pruebas gráficas, fotografías y cartas» con la firme intención de desmontar, de una vez por todas, las supuestas mentiras de Alessandro Lequio. Respecto a este asunto, el conocido paparazzi Miguel Temprano dará muchos más detalles. Entre otras cuestiones, ha reconocido que tenía mucha información sobre todo lo que ocurrió por aquel entonces y que, hasta ahora, ha sido silenciada. ¡Promete no dejar indiferente a nadie!

Nacho Palau

El escultor se pasará por el plató de De Viernes para desvelar todos los detalles del acercamiento que ha tenido con su ex pareja, Miguel Bosé. Así pues, confesará en qué punto está su vínculo con el cantante, después de todo lo que han vivido en los últimos años. Recordemos que la situación entre ellos no era nada sencilla, a pesar de los hijos que tienen en común.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.