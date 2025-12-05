Muere a los 96 años Frank Gehry, arquitecto del Guggenheim de Bilbao

Frank Gehry, uno de los mayores talentos de la arquitectura americana y diseñador del Museo Guggenheim de Bilbao, ha muerto este viernes a los 96 años. El arquitecto estadounidense, nacido en Toronto el 28 de febrero de 1929, ha muerto a causa de una enfermedad respiratoria en su casa de Santa Mónica, California, según ha informado su equipo a al diario estadounidense The New York Times.

El brillante arquitecto, nacido como Ephraim Owen Goldberg, desarrolló gran parte de su carrera profesional en California, a donde su familia se mudó en 1947 y consiguió la nacionalidad estadounidense. Gehry estudió arquitectura en la Universidad del Sur de California y después se especializó en urbanismo en Harvard. Cambió su nombre en 1954, tras terminar sus estudios de Arquitectura.

Gehry será recordado por el Museo Guggenheim de Bilbao, su edificio más reconocido y popular. El museo se convirtió en una de las mayores atracciones de la ciudad y del País Vasco cuando fue inaugurado en 1997, principalmente por su revestimiento de titanio. La construcción de este edificio causó sensación internacional en el mundo de la arquitectura, ayudó a revitalizar la ciudad y convirtió a Gehry en el arquitecto estadounidense más reconocido de Frank Lloyd Wright, destacado arquitecto vanguardista de mediados del siglo XX.

El estadounidense fue pionero en la aplicación de herramientas digitales y ordenadores en el diseño arquitectónico. Tras el Museo Guggenheim, Gehry diseñó otros edificios a la altura del que le dio la fama. El Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles en 2003, el New World Center de Miami en 2011, y la Fundación Louis Vuitton de París en 2014 también han sido catalogados como obras de arte de la arquitectura moderna.

A pesar de que el Museo Guggenheim le dio fama internacional más allá del mundo de la arquitectura, Gehry ya se había hecho un nombre antes de la década de los 90. En 1989 ganó el Premio Pritzker de Arquitectura. Y antes, en 1978, consiguió reconocimiento por su casa de Santa Mónica, en la que vivió durante cuatro décadas. Se trataba de una vivienda estilo bungalow, con estructura de madera que revistió con una capa de contrachapado, metal corrugado y malla de alambre.

Gehry ha sido considerado uno de los más destacados representando del deconstructivismo. Su estilo arquitectónico se plantea como una obra de arte integral y nació como reacción a la frialdad de los edificios modernistas que estaban de moda cuando empezó su carrera profesional. Después de terminar sus estudios y pasar un año en París, el arquitecto abrió su primer estudio, Frank O. Gehry & Associates, en Santa Mónica, donde residió la mayor parte de su vida.