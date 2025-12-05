La inspección en el hospital de Torrejón concluye que no se reutilizó material de un solo uso

Las inspecciones llevadas a cabo este viernes por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria, concluyen que «no existe evidencia que indique reutilización de productos sanitarios de un solo uso en el Hospital Universitario de Torrejón».

Ante la información periodística publicada este viernes sobre la posible reutilización de catéteres empleados en la actividad de cardiología-hemodinámica, técnicos de la Dirección se han desplazado a primera hora al centro para realizar labores de inspección en el centro con el fin de verificar de manera objetiva y se han reunido con los responsables de Medicina Preventiva, Cardiología-Hemodinámica y Esterilización. Estos han negado la existencia de cualquier práctica de reprocesamiento de este tipo de material.

Los inspectores han realizado una revisión de los registros de la central de esterilización, sin que exista constancia de procesos aplicados a material desechable de un solo uso, como recoge el informe ejecutivo de la Dirección. Igualmente, han efectuado la verificación del material almacenado en la unidad de cardiología-hemodinámica, confirmando que los catéteres disponibles cuentan con marcado CE y proceden de fabricantes.

Por último, han realizado una inspección de residuos y zonas de almacenamiento, confirmando que no existe material de un solo uso previamente utilizado fuera de los contenedores destinados a su eliminación.

El informe concluye que las actuaciones inspectoras realizadas en el centro no han puesto de manifiesto «ninguna evidencia que indique la reutilización de productos sanitarios de un solo uso». «La revisión de registros, del material disponible y de las zonas de residuos es coherente con las manifestaciones del equipo directivo y de las unidades implicadas», señalan desde del departamento que dirige Fátima Matute.

«Total y absoluto rechazo»

En la mañana de este viernes, la Comunidad de Madrid anunciaba la apertura de una investigación sobre la gestión del Hospital de Torrejón tras los audios del CEO del hospital, según los cuales la empresa encargada de la gestión del hospital público madrileño ordenó presuntamente a sus mandos rechazar pacientes con el fin de ganar más dinero y así obtener un mayor beneficio. Según las grabaciones, el CEO del grupo Rivera quería ganar hasta «cuatro o cinco millones de euros».

Tras conocerse estas informaciones, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha anunciado que «independientemente de las manifestaciones realizadas por el ex consejero delegado del grupo empresarial, que merecen nuestro total y absoluto rechazo, analizados los datos asistenciales del propio centro, la Consejería puede evaluar de manera objetiva que las listas de espera actualmente están en la media o por debajo de ella en todas las categorías».

Isabel Díaz Ayuso

Poco más tarde, la presidenta de la Comunidad de Madrid también se refería a este asunto durante el acto de celebración del 47º aniversario de la Constitución Española en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico.

Isabel Díaz Ayuso aseguraba que «cualquier mala práctica en la Sanidad pública será erradicada con contundencia». «Con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, con responsabilidad y coherencia, actuaremos ahora y siempre en defensa de nuestro sistema sanitario y sus protagonistas: los madrileños,» ha dicho la presidenta.

Al mismo tiempo, la líder de los populares en Madrid ha pedido respeto para los trabajadores del centro. «Tenemos unos grandes profesionales como sucede en el Hospital de Torrejón, para quienes pido la máxima confianza. Y ni ellos ni ningún paciente serán tratados de una u otra manera por ningún motivo, ni por negocios ni por otros intereses».

«Esto es algo de lo que siempre nos hemos ocupado y no dudaremos, llegado el caso, en actuar con contundencia, desde la Comunidad. Porque somos libres y sólo nos debemos a Madrid, a la salud y a la vida. Tenemos la obligación de no dejar a nadie atrás: a la infancia, a los mayores, a la discapacidad, al que no tiene recursos, al que lo ha perdido todo. A quien le va bien y también cuenta. Sólo siendo iguales en derechos y obligaciones seremos realmente libres», ha insistido la presidenta ante un sonoro aplauso del público asistente.

En esta línea, Ayuso ha puesto en valor la Sanidad madrileña, a la que ha calificado como «una de las mejores del mundo en la región con mayor esperanza de vida».