Madrid investiga la gestión del Hospital de Torrejón tras los audios del CEO: «Total y absoluto rechazo»

La Comunidad de Madrid, ha abierto una investigación en relación a la gestión del Hospital de Torrejón tras los audios del CEO del hospital: «Total y absoluto rechazo». La empresa encargada de la gestión del hospital público madrileño ordenó presuntamente a sus mandos rechazar pacientes con el fin de ganar más dinero y así obtener un mayor beneficio. Según las grabaciones, el CEO del grupo Rivera quería ganar hasta «cuatro o cinco millones de euros».

Tras conocerse estas informaciones, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha anunciado que: «Independientemente de las manifestaciones realizadas por el ex consejero delegado del grupo empresarial, que merecen nuestro total y absoluto rechazo, analizados los datos asistenciales del propio centro, la Consejería puede evaluar de manera objetiva que las listas de espera actualmente están en la media o por debajo de ella en todas las categorías.»

El hospital ha querido desvincularse de las informaciones vertidas en estos audios, señalando que, en consultas, registran una demora media de 32 días frente a 60 días de la media de los hospitales de su categoría (nivel 2). En quirúrgica, registra una demora media de 48 días frente a los 42 del resto. En pruebas diagnósticas, tiene una media de 3 días frente a los 57 de media de todos los hospitales.

También destacan que la evolución de los tiempos de espera a lo largo de este año ha sido «satisfactoria», y que las tres listas de espera demuestran una «tendencia de mejora sostenida». Según ha destacado la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el Hospital de Torrejón ha incrementado su plantilla en el último año un 2,8%, pasando del 1.168 a 1.201 profesionales; mientras que la actividad asistencial también ha aumentado.

La Consejería ha señalado que de forma interna realizan controles continuos sobre la gestión del hospital, realizando «auditorías de actividad asistencial, de evaluación de calidad y seguridad; y de gestión económica». Según han explicado, en ninguno de estos controles, alrededor de 40 en el ejercicio presente, se ha detectado las irregularidades denunciadas. Además, los controles anteriormente mencionados se han intensificado esta semana, tras conocerse la conversación grabada al CEO del hospital.

El departamento que dirige la consejera Fátima Matute añade que, «actualmente, hay dos equipos recabando información y que durante el día de hoy, la Dirección General de Inspección se encuentra en el centro para seguir estudiando el asunto». «Se recabará información con los profesionales sanitarios sobre el uso del material quirúrgico». Según los estudios de la Comunidad de Madrid, «el índice de satisfacción del Hospital de Torrejón, según la encuesta de satisfacción de los pacientes recogida por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), es de 8,5».