Investigan como violencia de género el asesinato a puñaladas de una mujer en Torrejón de Ardoz (Madrid)

Las autoridades han encontrado el cuerpo de una mujer de 45 años asesinada en una vivienda de Torrejón de Ardoz (Madrid), y el de un hombre de 44 que, al parecer, se precipitó desde el domicilio del edificio. La mujer había recibido varias puñaladas en el cuello y todo apunta a que el varón se habría suicidado tras matarla. La Policía Nacional ha confirmado que el crimen se está investigando como violencia de género, aunque todas las hipótesis están abiertas.

Los hechos han tenido lugar en una residencia del número 2 de la calle del Reino Unido, en el citado municipio madrileño, cerca de las 22:00 horas de este domingo.

La sala CIMACC 091 recibió por la noche un aviso en el que se alertaba de que un hombre se había precipitado desde el edificio de Torrejón de Ardoz. Los agentes de Seguridad Ciudadana hallaron el cadáver del individuo en la vía pública cuando se desplazaron hasta el lugar.

Los policías procedieron para acceder a la vivienda desde la que se había precipitado el hombre, para lo que requirieron el servicio de los bomberos. En el interior del domicilio encontraron el cuerpo de una mujer con aparentes signos de violencia: presentaba varias heridas en el cuello provocadas por un arma blanca. Todo indica que el hombre cuyo cuerpo fue localizado en la vía pública habría asesinado a la mujer, su pareja, por lo que el crimen se investiga como violencia de género.

La pareja -con dos hijas menores en común, de 13 y 17 años, que no se encontraban en casa en el momento del crimen- estaba en trámites de separación. Según el testimonio de algunos vecinos, el sujeto fue a la vivienda en la noche del domingo, cuando se pudo escuchar que ambos discutían.

Los servicios sanitarios del SUMMA 112 certificaron la muerte de los dos, ambos ciudadanos españoles de 44 y 45 años. Según las primeras valoraciones, la mujer presentaba una puñalada profunda en el cuello. Se desconoce si existían denuncias previas por malos tratos.