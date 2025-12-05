Ayuso avisa que «cualquier mala práctica» en la Sanidad pública «será erradicada con contundencia»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido por primera vez a la polémica suscitada en el Hospital de Torrejón de Ardoz después de que hayan salido a la luz unos audios del CEO de la empresa gestora de este centro. «Cualquier mala práctica en la Sanidad pública será erradicada con contundencia», ha señalado Ayuso en referencia a esas conversaciones en las que el CEO del grupo Rivera, presuntamente estaría animando a los trabajadores del hospital a aumentar las listas de espera para sacar rédito económico.

«Con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, con responsabilidad y coherencia, actuaremos ahora y siempre en defensa de nuestro sistema sanitario y sus protagonistas: los madrileños,» ha dicho la presidenta durante el acto de celebración del 47º aniversario de la Constitución Española en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico.

Al mismo tiempo, la líder de los populares en Madrid ha pedido respeto para los trabajadores del centro. «Tenemos unos grandes profesionales como sucede el Hospital de Torrejón, para quienes pido la máxima confianza. Y ni ellos ni ningún paciente serán tratados de una u otra manera por ningún motivo, ni por negocios ni por otros intereses».

«Esto es algo de lo que siempre nos hemos ocupado y no dudaremos, llegado el caso, en actuar con contundencia, desde la Comunidad. Porque somos libres y solo nos debemos a Madrid, a la salud y a la vida. Tenemos la obligación de no dejar a nadie atrás: a la infancia, a los mayores, a la discapacidad, al que no tiene recursos, al que lo ha perdido todo. A quien le va bien y también cuenta. Sólo siendo iguales en derechos y obligaciones seremos realmente libres», ha insistido la presidenta ante un sonoro aplauso del público asistente.

En esta línea, Ayuso ha puesto en valor la Sanidad madrileña, a la que ha calificado como «una de las mejores del mundo en la región con mayor esperanza de vida».

«Gracias a sus profesionales, al sistema que nos hemos dado en esta región bajo la batuta de la administración pública. Para que nadie se quede sin atender a las puertas de un hospital y todos seamos atendidos en igualdad de condiciones sin la Visa por delante. Abriendo el sistema a España entera, atendiendo aquí de manera generosa a quien lo necesite».

«Es obligación de todos cuidar unos servicios públicos de la máxima calidad y el gasto público, pues recaudar es fácil, lo difícil es gestionar. Porque los que están por venir van a ver hipotecado su futuro a manos de decisiones que nunca tomaron,» ha detallado la presidenta regional.

Comunicado de Sanidad

En la mañana de este viernes, la consejería de Sanidad, bajo las órdenes de Fátima Matute, emitía un comunicado en el que anunciaba que, tras una evaluación, podían confirmar que «las listas de espera actualmente están en la media o por debajo de ella en todas las categorías.»

«Independientemente de las manifestaciones realizadas por el ex consejero delegado del grupo empresarial, que merecen nuestro total y absoluto rechazo, analizados los datos asistenciales del propio centro, la Consejería puede evaluar de manera objetiva que las listas de espera actualmente están en la media o por debajo de ella en todas las categorías,» reza el escrito.

La Consejería ha señalado que de forma interna realizan controles continuos sobre la gestión del hospital, realizando «auditorías de actividad asistencial, de evaluación de calidad y seguridad; y de gestión económica». Según han explicado, en ninguno de estos controles, alrededor de 40 en el ejercicio presente, se ha detectado las irregularidades denunciadas. Además, los controles anteriormente mencionados se han intensificado esta semana, tras conocerse la conversación grabada al CEO del hospital.

Por su parte, el hospital ha querido desvincularse de las informaciones vertidas en estos audios, señalando que, en consultas, registran una demora media de 32 días frente a 60 días de la media de los hospitales de su categoría (nivel 2). En quirúrgica, registra una demora media de 48 días frente a los 42 del resto. En pruebas diagnósticas, tiene una media de 3 días frente a los 57 de media de todos los hospitales.