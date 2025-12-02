Ayuso lanza un plan para atender a personas con discapacidad cuando sus padres estén en una residencia

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha su nuevo plan de apoyo destinado a dar asistencia a personas con discapacidad. Se trata del Plan de Vida con el que se busca garantizar la atención y el futuro de estos colectivos incluso en situaciones en las que sus padres o cuidadores acceden a una residencia de mayores. La iniciativa, anunciada por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ya está disponible en la web del Gobierno regional.

Fue la propia Ayuso la encargada de avanzar la iniciativa, pionera en el país, durante la celebración del Debate sobre el Estado de la Región el pasado mes de septiembre. Una medida, además, que viene a ser una de las más ambiciones de la legislatura de la dirigente popular.

En el año 2024, se presentó una similar denominada «el registro de voluntades» para que las personas con discapacidad y sus familias pudieran dejar constancia de su plan de vida. Es decir, una especie de registro a fin de «evitar que los progenitores» tuviesen la preocupación de qué podría sucederles a sus familiares el día de mañana y cuando, por ejemplo, los padres fallecieran.

No obstante, el Plan de Vida puesto ahora en marcha, cuyo registro se encuentra accesible desde la web de la Comunidad de Madrid, y disponible para todas aquellas familias con dependientes a su cargo, va un paso más allá.

Una de sus propuestas pasa por dar una respuesta estructurada al escenario futuro de qué pasará con estas personas cuando sus familiares ya no puedan ocuparse de ellos y ofrece para ello alternativas de alojamiento, acompañamiento y supervisión que permitirán mantener la estabilidad emocional y vital de estas personas.

Según el Gobierno regional, la estrategia se centra en garantizar que ninguna persona con discapacidad quede desatendida o sufra un empeoramiento en su calidad de vida debido a la dependencia de unos padres o progenitores que dejan de poder ejercer su rol de cuidadores.

Este instrumento será accesible para todos y estará adaptado a todo tipo de discapacidades. Desde el Gobierno regional sostienen que garantizará algo «fundamental», como lo es no sólo «que cada persona pueda decidir sobre su proyecto de vida»; sino que también «ofrece tranquilidad a los padres al permitirles trazar el mejor destino para sus hijos con discapacidad cuando ya no estén».

Una de las propuestas más llamativas del equipo de Ayuso es precisamente apostar por el hecho de que, en las nuevas residencias de mayores, se puedan habilitar «unidades específicas para que los hijos con discapacidad puedan convivir junto a sus padres». Todo ello, además, «con autonomía y atención personalizada, pero compartiendo tiempo y espacio para mantener el vínculo afectivo».

El Plan de Vida contempla además multitud de situaciones cotidianas que sostienen van a permitir reflejar todas y cada una de las preferencias y hábitos personales de las personas dependientes. Desde cuántas horas desean dormir o si desean una dieta específica, incluso la frecuencia con la que quieren hacer ejercicio, a quién avisar en caso de enfermedad, qué visitas recibir o qué propuestas de ocio prefieren.