Ayuso proclama que «España está en manos de una mafia entregada a un proyecto totalitario»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este domingo en la manifestación contra el Gobierno de Pedro Sánchez, celebrada en Madrid, que «España está en manos de una mafia entregada a un proyecto totalitario». Ayuso ha hablado de «coalición corrupta» y ha recordado que los que fueran mano derecha de Sánchez en el PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, ya han pasado por la cárcel.

Díaz Ayuso ha tomado el testigo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha presentado a la presidenta madrileña como «una persona que ha sido perseguida por los poderes del Estado», tras el caso por el que ha sido condenado el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ya en posesión de la palabra, Ayuso, coreada por los presentes», ha hablado de la manifestación como «el único camino que hay para cambiar lo que estamos viviendo», además de valorar la situación como «el momento más crítico» para España en «47 años de democracia».

«Somos una nación alegre, ilusionante, generosa, que sorprende al mundo y lo ha hecho siempre a lo largo de la historia, pero que nunca dejó de mirar junta, y que cuando lo hizo protagonizó los peores episodios de nuestra historia», ha subrayado Díaz Ayuso en el Templo de Debod. «España está abandonada a manos de una mafia, que no un Gobierno, un proyecto totalitario que sólo está entregado al poder, y una mafia que lo único que necesita es tenernos divididos, enfrentados, para que no gobierne el otro», ha añadido.

«Que ser de izquierdas o de derechas pese más que ser decente, es una mafia que no sólo pretende abrir viejas heridas, sino que busca provocarlas, fabrica bandos y eso es imperdonable en España», ha proseguido la presidenta de la Comunidad de Madrid, en su descripción de un Gobierno que está realizando algo «imperdonable», como es «pretender gobernar a base de tener a España partida en dos».

«El tiempo pondrá a Sánchez y a sus aliados en el sitio en la historia que merecen, sino en la cárcel», ha reflejado Ayuso, en su declaración ante los ciudadanos presentes en el Tempo de Debod. «España está gobernada por corrupción, por la mentira, y por gente sin otro aval que estar en el poder. Por eso se corrompieron desde el primer minuto y siguen, a manos del amo, No tenía ninguno prestigio y no les queda pudor ni dignidad, a ninguno de aquellos que forman parte de esta coalición corrupta», ha agregado la dirigente del PP.

El Gobierno PSOE-Sumar, tal y como ha definido Ayuso este domingo «es una coalición que llegó mintiendo, comprando voluntades con las instituciones con el dinero de todos». Así, ha repasado el escándalo de las primarias, «con urnas de cartón y Koldo» y una moción de censura «liderada por Ábalos».

«Pero lo peor, que los ofendidos se tapen los oídos, lo peor de todo es que este Gobierno se sustenta bajo la peor trama de corrupción que puede haber, blanquear a Bildu y hacerle fundamental», ha valorado Isabel Díaz Ayuso, que ha castigado que lo que «se está viviendo cada día entre Bildu, el PNV» es «una trama de corrupción a cambio de entregar Pamplona a los bilduetarras».

«Esta mafia no va a romper, estamos hartos de que nos mientan a la cara. Todos vivís de esta mafia, estáis colocados, cobrando del erario público. no vais a romper porque no tenéis dignidad. Todos se benefician, Rufián, Yolanda Díaz desde el casoplón de 400 metros cuadrados. Ay ay ay, que me voy a enfadar un fin de semana. Todos estáis implicados en la mafia», ha completado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Manifestación contra el Gobierno

Este domingo se celebra una manifestación contra el Gobierno presidido por Pedro Sánchez, convocada por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y que cuenta con la presencia de la mayoría de barones de la formación. Desde el PP han reflejado de manera constante que se trata de una concentración «sin siglas», con lo que han animado a potenciales votantes de Vox a acudir y a protestar contra un Gobierno salpicado por la corrupción que también acorrala al presidente en lo que respecta a su entorno personal.

La orden de encarcelamiento al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, sumada a la entrada en prisión del que fuera asesor de este, Koldo García, y la previa de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, han provocado la convocatoria de esta manifestación que se celebra a partir de las 12:00 horas en el Templo de Debod, en Madrid, donde se espera la presencia de decenas de miles de personas protestando contra el Ejecutivo de Sánchez.

Entre la voluntad de los asistentes a la manifestación de este domingo en Madrid destaca la petición de una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, pero la falta de acuerdo con Junts y PNV para apoyar la misma impide esta variante para el PP de Feijóo, que sigue buscando alternativas y apretando a un Ejecutivo sumido en la corrupción y en el fracaso de sus planes, con crisis como la del apagón o los incendios aún en la memoria de los ciudadanos españoles.

Junto a Alberto Núñez Feijóo, que habla de una concentración «necesaria» para seguir intentando «que haya elecciones en España» tal y como ha transmitido al micrófono de OKDIARIO desde el Templo de Debod, han participado en la manifestación Mariano Rajoy y José María Aznar, los dos ex presidentes del Gobierno del Partido Popular, y presidentes autonómicos como el gallego, Alfonso Rueda, o el aragonés, Jorge Azcón. También han estado presentes en el acto de protesta el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, y las portavoces populares en Congreso de los Diputados y Senado, Ester Muñoz y Alicia García.

Isabel Díaz Ayuso ha sido muy crítica con el Gobierno ante la pregunta de OKDIARIO, previa a su declaración, y ha asegurado que Sánchez «no deja votar» a los ciudadanos porque «la corrupción le tiene atado al poder». La presidenta madrileña, además, ha valorado que el Gobierno actual, formado por PSOE y Sumar y con la corrupción que le acorrala «da para seis sagas de El Padrino».