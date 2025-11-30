80.000 personas salen a la calle para exigir a Sánchez elecciones tras la encarcelación de su ex nº 2

Alrededor de 80.000 personas, según el Partido Popular, se han congregado en la mañana de este domingo en la plaza del Templo de Debod de Madrid tras el ingreso en prisión del que fuera número dos de Sánchez, José Luis Ábalos. «El sanchismo es corrupción, está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno», ha exigido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo que ha estado acompañado por los ex presidentes Rajoy y Aznar, así como la mayoría de los barones del partido.

Bajo el lema «mafia» o «democracia», a falta de conocer cifras oficiales de la convocatoria, el líder del PP ha querido reunir a los suyos ante la deriva del rumbo del Ejecutivo y después de que, este pasado jueves, el juez del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, decidiera enviar a la cárcel al ex ministro Ábalos. También a quien fuera su asesor en su etapa al frente del Ministerio de Transportes, Koldo García.

«Estamos aquí para defender la democracia», de este modo ha arrancado el líder de la oposición su intervención ante el júbilo de los presentes y al grito de «¡Presidente, presidente!». «Defender a España es un sentimiento, defender a España es el mayor honor que le cabe a un español», ha sostenido Feijóo.

Al grito de «¡Pedro Sánchez, dimisión!», el jefe del principal partido de la oposición ha destacado, en un evento sin siglas del partido, que España no puede aguantar «ni un día más» de abusos, mentiras e impunidad. «Ellos han perdido la vergüenza», ha expresado en claras alusiones a Sánchez y su Gobierno, «pero España no ha perdido la dignidad».

El líder del PP, que ha hecho propio el «hartazgo» de los españoles para con el Gobierno de Sánchez, ha pedido al presidente socialista del Gobierno que dé un paso a un lado y se atreva a convocar elecciones. «Que se vayan, que se vayan y que convoquen elecciones para que la gente pueda hablar, para que la gente pueda votar, para que la gente pueda decidir», ha dicho Feijóo.

«No es un error puntual, no es un tropiezo, no son dos o tres personas corruptas, es su sistema, su mecanismo, su forma de llegar al poder y su forma de mantener en el poder», ha señalado a la vez que ha enumerado uno a uno las tramas de corrupción que acorralan a Sánchez. «Él es la corrupción», ha afirmado. «El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno», ha proseguido.

Feijóo, que se ha dirigido a todos los socios de Sánchez pidiéndoles que «reflexiones» sobre su apoyo al Gobierno, ha tenido también unas palabras para Santiago Abascal. «No vamos a estar de acuerdo en todo con Vox», ha dicho, «no somos Vox, somos un partido diferente». «Hay una mayoría de españoles que exigen madurez y responsabilidad», ha esgrimido a la vez que les ha pedido que «se dejen de pinzas» y no repitan los errores del pasado como cuando decidieron romper con el PP en todas las autonomías.

Ayuso y Almeida arropan a Feijóo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha sido recibida con una larga ovación y al grito de «¡Ayuso, Ayuso!». La dirigente regional, que ha puesto en valor la «unidad» de los españoles que este domingo se han concentrado en los alrededores del Templo de Debod de Madrid, ha señalado que precisamente salir a las calles y pedir unas elecciones, sea «el único camino» que hay para los españoles «para cambiar lo que estamos viviendo».

Para Ayuso, el país está viviendo uno de sus momentos más críticos en 47 años de democracia. «Abramos los ojos», ha dicho la líder popular a los presentes. «España está abandonada a manos de una mafia que no un gobierno, un proyecto totalitario que sólo está entregado al poder y a una mafia que, lo único que necesita, es tenernos dividido, enfrentados y despistados para que no gobierne el otro», ha destacado. «Una mafia», ha sostenido Ayuso, «que sólo pretende abrir viejas heridas» y «fabricarlas».

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha ejercido como anfitrión del evento, ha sido no obstante el primero en intervenir en el evento. «Resistiremos y ganaremos», han sido las primeras palabras del dirigente popular. «Tenemos el peor Gobierno en el peor momento, el Gobierno que no respeta nuestra democracia, que no respeta la Constitución que nos dimos en 1978», ha señalado.

Un Gobierno que, según ha recordado, manifestó clarar sus intenciones de «gobernar con o sin el Parlamento». Ante esto, el alcalde de Madrid le ha reprendido: «Gobernar sin el Parlamento es gobernar contra el pueblo». «A un Gobierno que nació en un caserío de los montes del País Vasco, a un Gobierno que nació en una negociación con Otegi, los españoles les ganaremos en las urnas. Nacieron en un caserío y morirán en las urnas», ha proseguido Martínez-Almeida.

Sánchez, El Padrino

La banda sonora de El Padrino ha servido para levantar el ánimo de una concentración que ha transcurrido de manera tranquila y en la que ha imperado un ambiente festivo. Una música, la del largometraje hollywoodense, con la que los organizadores del evento han querido reflejar lo que para muchos españoles son Sánchez y su Gobierno: una mafia.

Feijóo ha estado arropado por los ex presidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, así como casi todos los presidentes autonómicos: Alfonso Rueda (Galicia), Fernando López Miras (Murcia), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), María José Sáenz de Buruaga (Cantabria), Juanfran Pérez Llorca (C.Valenciana), Jorge Azcón (Aragón), Marga Prohens (Baleares) y Juan José Imbroda (Melilla).

Junto a ellos, también ha acudido a la manifestación de este domingo el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, y los presidentes del PP en Castilla-La Mancha, Asturias, País Vasco y Cataluña: Paco Núñez, Álvaro Queipo, Javier de Andrés y Alejandro Fernández.

Muchos de ellos además, ante los micrófonos de OKDIARIO, han coincidido al señalar que es ahora el momento de que los españoles digan «¡Basta ya!». López-Miras, presidente murciano, ha exigido al líder socialista del Gobierno que convoque ya unas elecciones. «Con el Gobierno y con Sánchez nada es normal, es la anomalía hecha norma es la humillación constante a los españoles y hay que librar ya a los españoles de esta humillación y de esta carga», ha recalcado.

A la movilización del PP se han sumado también el ex portavoz parlamentario de Vox y fundador de Atenea, Iván Espinosa de los Monteros; el ex presidente del PP catalán y fundador de Vox, Alejo Vidal Quadras; el filósofo Fernando Savater; y el escritor Andrés Trapiello.