Manifestación contra Pedro Sánchez en Madrid, en directo | Últimas noticias en vivo de la protesta convocada por el PP

Este domingo 30 de noviembre, el secretario general del partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha convocado una nueva manifestación contra el Gobierno de Pedro Sánchez con motivo de la reciente entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García Izguirre, personas de mucha confianza de Pedro Sánchez.

Feijóo ha instado a la ciudadanía a acudir a la manifestación del domingo 30 de noviembre «en defensa de España». También ha enviado un mensaje a los socios parlamentarios del Gobierno en forma de advertencia: «Si quieren seguir siendo sus cómplices, allá ellos, pero si mantiene esa posición, lo pagarán. Ya lo están pagando».

Durante la protesta tomarán la palabra el propio Feijóo, los ex presidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar y la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso.

Horario y dónde es la manifestación del PP en Madrid

La manifestación contra Pedro Sánchez convocada por el Partido Popular tendrá lugar hoy, domingo 30 de noviembre, en el Templo de Debod de Madrid y comenzará a las 12:00 horas, aunque se podría alargar hasta altas horas de la tarde o incluso a la noche.

Cortes de tráfico y calles por la manifestación del PP

La Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid tratan de terminar de organizar el dispositivo de seguridad y movilidad para evitar colapsos en la zona de la congregación. Aunque el plan definitivo se comunicará entre este viernes y sábado, los cortes previstos afectarán previsiblemente a:

Calle Ferraz

Paseo del Pintor Rosales

Calle Marqués de Urquijo

Accesos al Templo de Debod y áreas colindantes

Los cierres comenzarán a primera hora de la mañana del domingo y se recomienda evitar el tráfico en la zona durante la duración de la manifestación. También se esperan desvíos en varias líneas de autobús de la EMT y en los accesos peatonales hacia el mirador.

¿Cuál es el lema de la manifestación?

El lema de la manifestación convocada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, será ‘Efectivamente: ¿Mafia o democracia?’, una frase que dice mucho sobre la situación política que vive España debido al Gobierno de Pedro Sánchez.

Quién estará presente en la manifestación

Se espera la presencia de Alberto Núñez Feijóo junto a varios de los miembros de la cúpula del PP como los expresidentes José maría Aznar y Mariano Rajoy. No se descarta tampoco la aparición de Vox, que podría acudir a la llamada del líder de la oposición. A ellos se unirán miles y miles de españoles que saldrán a las calles a reivindicar su descontento con el gobierno de Pedro Sánchez.