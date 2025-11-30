Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha comandado este domingo la manifestación contra el Gobierno de Pedro Sánchez en el Templo de Debod y ha pronosticado que el jefe del Ejecutivo, al que ha descrito como «el uno», acabará en la cárcel. En un repaso a todos los nombres vinculados con la corrupción que salpica al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, Feijóo ha nombrado a «Koldo, Ábalos y Cerdán» para vaticinar después que «pronto será el uno».

El dirigente popular, después de proclamar que «España está harta», ha valorado que Pedro Sánchez pude tomar el mismo camino que ya conocen sus dos ex secretarios de Organización en el PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y el ex asesor ministerial del primero, Koldo García, por corrupción.

«Cuatro cogieron ese coche para llegar al poder y tres ya conocen la cárcel. Falta el uno, el presidente del Gobierno, al que nada le consta, nada le consta. No sabe nada, no lo recuerda», ha destacado Núñez Feijóo, que ha pedido a los votantes del PSOE que «no consientan que sus siglas se manchen del sanchismo».

Feijóo ha repasado a todas las personas rodeadas por la corrupción y que, a su vez, tienen acorralado al presidente del Gobierno. «Es Cerdán, es Koldo, es Tito Berni, es el fiscal condenado por delinquir, es la mujer, es el hermano, es Gallardo, es Leire Díez, es Óscar Puente, es Salazar, es el PSOE, es la corrupción», ha enumerado el líder del PP desde el estrado del Templo de Debod. «Es Pedro Sánchez, el sanchismo, es corrupción. Es corrupción política, económica, institucional, social y moral», ha añadido.

«El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno. Está en Soto del Real, no lo hemos inventado», ha subrayado Alberto Núñez Feijóo en una declaración que ha tomado testigo de las realizadas anteriormente por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El presidente del Partido Popular ha mandado un mensaje a los ciudadanos de todos los partidos políticos, dejando claro que «esto ya no va del PP o del PSOE», sino que va «de vergüenza o dignidad y hay que retratarse». Feijóo, que ha agradecido la presencia de las 80.000 personas –según fuentes populares– en el Templo de Debod, ha dicho que «ni un día más de abuso, de mentiras, de impunidad, de corrupción».

«España está harta, harta de los que se creen por encima, harta de los engaños, del desprecio, de la arrogancia, de que nos roben nuestras instituciones, de que nos roben nuestra democracia, de que nos roben nuestro dinero. Harta de todos estos, que están hurtando nuestro futuro», ha completado el presidente del PP.

Ayuso y Almeida señalan a Sánchez

Junto a Alberto Núñez Feijóo, los otros dos dirigentes del PP encargados de tomar la palabra han sido José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso. El alcalde de Madrid ha advertido que «gobernar sin el Parlamento como hace Sánchez es gobernar contra el pueblo». También ha incidido en que los ciudadanos españoles hoy deberían «estar votando en unas elecciones generales y no estar aquí porque hay un Gobierno que no respeta la Constitución».

Ayuso, por su parte, ha proclamado que «España está en manos de una mafia entregada a un proyecto totalitario» y ha tachado de «imperdonable» que Pedro Sánchez tenga la pretensión de gobernar «a base de tener a España partida en dos». La presidenta de la Comunidad de Madrid que, como Feijóo, ha dejado constancia del hartazgo de la población, ha destacado como «lo peor» de este Gobierno es que «se sustenta bajo la peor trama de corrupción que puede haber, blanquear a Bildu y hacerle fundamental».