Feijóo exige elecciones: «El sanchismo es corrupción, está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales de inmediato. «El sanchismo es corrupción, está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno», ha transmitido el dirigente popular, recibido con gritos de «¡presidente, presidente!» por parte de las 80.000 personas que han acudido a la manifestación convocada en el Templo de Debod de Madrid.

Feijóo ha aclarado, tras agradecer por su presencia a los ciudadanos que han acudido al acto, también «a los que querrían estar aquí pero que están pendientes de nosotros en todos los rincones de España», que «defender a España no es un trabajo, es una vocación, el mayor honor que le cabe a un español» y que desde el PP están aquí «para defender nuestra libertad, nuestra Constitución y la democracia».

«Ni un día más. Ni un día más de abuso, de mentiras, de impunidad, de corrupción. Ni un día más de este Gobierno, porque ellos han perdido la vergüenza pero España no ha perdido la dignidad», ha transmitido Feijóo, que deja claro que «España está harta, harta de los que se creen por encima, harta de los engaños, del desprecio, de la arrogancia, de que nos roben nuestras instituciones, de que nos roben nuestra democracia, de que nos roben nuestro dinero. Harta de todos estos, que están hurtando nuestro futuro».

«Ya basta de que los españoles se deslomen trabajando y ellos se repartan privilegios y mordidas. Ya basta de que te crujan a impuestos y ellos se repartan billetes de 500, ya basta de que a un fontanero se le revise las facturas hasta el último tornillo, y ellos miren hasta el último tornillo con su fontanera», ha añadido Feijóo, provocando los gritos de «¡Pedro Sánchez, dimisión!» del público asistente.

«Ya basta de que un joven no pueda tener una vivienda y ellos le pongan pisos a sus amantes. Ya basta de tanta degeneración y tanto sinsentido. Por qué tenemos que soportar los españoles que nos señalen a los que decimos ya basta. De qué van menospreciando, presumiendo, ¿de qué van? Que se vayan y que convoquen elecciones para que la gente pueda hablar, pueda votar, pueda decidir. No es un error puntual, no es un tropiezo, no son dos o tres personas corruptas, es su sistema, su forma de llegar y mantenerse en el poder», ha completado el presidente del PP.

«Es Cerdán, es Koldo, es Tito Berni, es el fiscal condenado por delinquir, es la mujer, es el hermano, es Gallardo, es Leire Díez, es Óscar Puente, es Salazar, es el PSOE, es la corrupción», ha repasado Feijóo. «Es Pedro Sánchez, el sanchismo, es corrupción. Es corrupción política, económica, institucional, social y moral. El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno. Está en Soto del Real, no lo hemos inventado», ha subrayado.

Manifestación contra Sánchez

Este domingo se celebra una manifestación contra el Gobierno presidido por Pedro Sánchez, convocada por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y que cuenta con la presencia de la mayoría de barones de la formación. Desde el PP han reflejado de manera constante que se trata de una concentración «sin siglas», con lo que han animado a potenciales votantes de Vox a acudir y a protestar contra un Gobierno salpicado por la corrupción que también acorrala al presidente en lo que respecta a su entorno personal.

La orden de encarcelamiento al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, sumada a la entrada en prisión del que fuera asesor de este, Koldo García, y la previa de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, han provocado la convocatoria de esta manifestación que se celebra a partir de las 12:00 horas en el Templo de Debod, en Madrid, donde se espera la presencia de alrededor de 80.000 personas protestando contra el Ejecutivo de Sánchez.

Entre la voluntad de los asistentes a la manifestación de este domingo en Madrid destaca la petición de una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, pero la falta de acuerdo con Junts y PNV para apoyar la misma impide esta variante para el PP de Feijóo, que sigue buscando alternativas y apretando a un Ejecutivo sumido en la corrupción y en el fracaso de sus planes, con crisis como la del apagón o los incendios aún en la memoria de los ciudadanos españoles.

Junto a Alberto Núñez Feijóo, que habla de una concentración «necesaria» para seguir intentando «que haya elecciones en España» tal y como ha transmitido al micrófono de OKDIARIO desde el Templo de Debod, han participado en la manifestación Mariano Rajoy y José María Aznar, los dos ex presidentes del Gobierno del Partido Popular, y presidentes autonómicos como el gallego, Alfonso Rueda, o el aragonés, Jorge Azcón. También han estado presentes en el acto de protesta el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, y las portavoces populares en Congreso de los Diputados y Senado, Ester Muñoz y Alicia García.

Isabel Díaz Ayuso ha sido muy crítica con el Gobierno ante la pregunta de OKDIARIO, previa a su declaración, y ha asegurado que Sánchez «no deja votar» a los ciudadanos porque «la corrupción le tiene atado al poder». La presidenta madrileña, además, ha valorado que el Gobierno actual, formado por PSOE y Sumar y con la corrupción que le acorrala «da para seis sagas de El Padrino».