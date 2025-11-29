Menos impuestos, más vivienda y control policial, así es la «estrategia común» de los alcaldes del PP

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este sábado parte de la estrategia que, en materia autonómica y municipal, han sellado hasta una treintena de alcaldes populares de ciudades de más de 100.000 habitantes. En concreto, se trata de una decena de propuestas que abordan las «políticas comunes» que, en materia de impuestos, seguridad y vivienda, preocupan a los españoles.

Desde Burgos, el jefe del principal partido de la oposición al Gobierno que preside Pedro Sánchez ha enunciado el que viene a ser el plan «base» del PP con medidas concretas para dar respuesta a los problemas «que afectan de verdad a la vida de la gente».

Así lo ha señalado en el desarrollo del II Foro de Alcaldes celebrado en Burgos, en el que se han dado cita hasta una treintena de alcaldes del PP que gobiernan en municipios de más de 100.000 habitantes. Éste es el caso del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, o la de Zaragoza, Natalia Chueca, entre otros de las que han estado presentes en el acto.

Feijóo, que ha destacado que los españoles hayan vivido hasta una centena de subidas de impuestos desde que Sánchez llegara a La Moncloa, ha criticado que nunca ante un Ejecutivo como el actual «ha manejado tanto dinero, y la pregunta es para qué». Para el líder del PP, «podrán presumir de recaudación y deuda pública, pero nadie nota las mejoras fuera de Moncloa o de Ferraz».

En materia de vivienda, el jefe de la oposición ha acusado también al Gobierno después de que, tras siete años, no hayan puesto solución al problema de la vivienda. «El Gobierno llegó a la conclusión de que la gente no tiene casa porque no sabe comprarla», ha criticado, a lo que ha destacado que «su gran solución» haya sido la creación de un línea de telefonía para explicar a los españoles cómo hacerlo.

En este sentido, ha destacado que tras la declaración de Zaragoza de los populares, sus dirigentes hayan proyectos hasta 74.000 viviendas para este mandato y más del 60% de las mismas, tengan un «catálogo de suelo» disponible. También, ha destacado que más de la mitad de los ayuntamientos donde gobierna el PP tengan un protocolo para combatir la okupación ilegal de viviendas.

Sobre seguridad, Feijóo ha sido contundente al expresar que el España «la gente quiere vivir tranquila, en su casa y fuera de ella». Con todo, ha expresado su preocupación ante el incremento de la inmigración ilegal que hace que sea necesario que haya falta también de «orden» tanto «fuera y dentro de nuestras fronteras».

Impuestos

Impulsar nuevas rebajas de impuestos y bonificaciones sociales para hacer frente a la nueva tasa de basuras.

Bajar en hasta un 50% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los autónomos, también el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Apostar por el emprendimiento con la creación de un Plan Cuota Cero Municipal para bonificar las tasas e impuestos durante los dos primeros años de actividad.

Vivienda

Crear licencias express, las denominadas fast track, para obras que vayan a tener una duración de por lo menos tres meses.

Reducir la burocracia. Simplificar tramitaciones y modificaciones puntuales de los planes generales para el acceso a vivienda asequible.

Modificar la aplicación de la Regla de Gasto a fin de que se pueda emplear el superávit en la construcción y promoción de vivienda.

Seguridad