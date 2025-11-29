Ridículo de Sánchez: dice que la izquierda es «brújula de dignidad» con Ábalos y Koldo en prisión

Pedro Sánchez ha vuelto a dar una lección de cinismo político este sábado en Malta. Durante una intervención en el Consejo de la Internacional Socialista, el presidente del Gobierno ha acusado a la derecha de vivir en un «Black Friday constante» donde pretenden poner «en venta la democracia» y ofrecer «descuentos en los servicios públicos». Además ha denunciado las «contradicciones» de PP y Vox y ha proclamado sin rubor que la izquierda será siempre «la brújula que apunta hacia la dignidad, la igualdad y la justicia» con José Luis Ábalos, y su ex asesor, Koldo García, en prisión.

«Se llaman patriotas, pero se venden a las empresas multinacionales (…) dicen gobernar para la gente, pero legislan para las élites. Son una contradicción», ha asegurado Sánchez.

Las palabras del jefe del Ejecutivo sobre «contradicciones» y su defensa de los valores de la izquierda se producen mientras tres de sus colaboradores más cercanos se encuentran en prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción. José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exnúmero tres del PSOE; Koldo García, su exasesor, están en prisión mientras que Santos Cerdán, nº2 del PSOE, fue ingresado en prisión preventiva y posteriormente liberado por presuntos delitos de corrupción.

Sánchez ha señalado que los partidos políticos que representan a la derecha tradicional han sido absorbidos por la «extrema derecha» y acabarán perdiendo los valores que tenían y también votantes. Según el presidente, la derecha tradicional creía «de manera ingenua» que podía controlar a la extrema derecha, pero finalmente lo que ha hecho ha sido normalizarla llevándola a gobiernos y «copiando no sólo sus ideas, sino también sus tácticas».

El líder del Ejecutivo español ha argumentado que antes las formaciones de izquierda y derecha tenían discrepancias políticas sobre cómo afrontar uno u otro asunto, pero existía una «base común» sobre la defensa de la democracia, la libertad, los derechos humanos, la ciencia o la verdad. «Ahora eso ha desaparecido», ha advertido Sánchez.

Durante su intervención, Sánchez también ha abordado cuestiones internacionales, alertando de que los conflictos bélicos están en sus niveles más altos desde la Segunda Guerra Mundial, especialmente por la situación en Ucrania y Oriente Medio. Ha defendido la solución de dos Estados en el caso de Israel y Palestina, y ha pedido una paz «justa y sostenible» en Ucrania con garantías de seguridad e integridad territorial.

El presidente ha incidido en que los gobiernos socialdemócratas no pueden permitirse «dar un paso atrás» y tienen que hacer frente a grandes retos como la lucha contra el cambio climático, el aumento de las desigualdades, mejorar la igualdad entre hombres y mujeres y mantener la paz en el plano geopolítico internacional.