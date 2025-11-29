El testimonio de Koldo revela la mentira de Sánchez en el Senado: negó que Sabiniano pagase sus primarias

El pasado 30 de octubre, Pedro Sánchez negó tajantemente en el Senado que su suegro, Sabiniano Gómez, hubiese financiado su campaña para las primarias de 2017 a la secretaría general del PSOE.

«¿Quién lo pagaba? ¿su suegro, el señor de los negocios de prostitución?», le preguntó el senador de Vox, Ángel Pelayo, a lo que Sánchez respondió: «Dejo a un lado todos los calificativos que hace sobre mi suegro ya fallecido y, en segundo lugar, decirle que por supuesto que no».

Esa negación rotunda del presidente del Gobierno en la comisión de investigación del Senado sobre la conocida como trama del PSOE contrasta sin embargo con la afirmación de Koldo García quien, en una entrevista exclusiva en OKDIARIO, aseguró haber escuchado al propio Sánchez que su suegro aportaba 100.000 euros para sufragar aquellas primarias.

«Yo no sé si hizo esa entrega o no la hizo. Fue lo que yo oí», aseguró García, en una entrevista con el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, publicada este jueves.

Según la versión del ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, escuchó ese comentario durante una conversación entre Pedro Sánchez y su círculo más próximo de las primarias, entre los que se encontraba Paco Salazar, una de las personas de más confianza del líder socialista.

Éste, en concreto, es el fragmento de la entrevista en el que Koldo se refiere a la aportación del padre de Begoña Gómez en las primarias del PSOE de 2017:

PREGUNTA.- ¿Pedro Sánchez y Paco Salazar dijeron que Sabiniano Gómez aportó 100.000 euros?

RESPUESTA.- Sí, que iba a aportar 100.000 euros.

P.- ¿Pero luego le dijeron que los había aportado?

R.- Luego dijeron: «Eso ya está hecho, ya está gestionado, ya está todo bien». Sí que es verdad que dijeron eso, yo lo escuché.

Sanciones

Sánchez estaba obligado a decir la verdad en su comparecencia. No hacerlo supone varias sanciones, tal y como recoge el Código Penal. En concreto, el punto 3 del artículo 502 establece que «el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses».

Otro de los comparecientes en la comisión del Senado fue Pedro Luis Egea, quien fue tesorero de la asociación Bancal de Rosas a través de la que se realizó la recaudación de fondos para las primarias.

Preguntado por el mismo asunto, Egea se mostró ambiguo: «Yo eso no lo puedo afirmar ni negar». El tesorero trató de desvincular a Sánchez de la financiación, afirmando que no sabía si el entonces candidato estaba al tanto del funcionamiento financiero de Bancal de Rosas. Sin embargo, el senador del PP Salvador de Foronda desbarató ese argumento, demostrando que el portal web utilizado para recibir donaciones estaba registrado a nombre del propio Sánchez.

Pitufeo

En la misma entrevista en OKDIARIO, Koldo García reveló también que en la campaña se hizo «pitufeo con inmigrantes» que ingresaban cantidades fraccionadas de 300 euros para burlar los límites legales.

«A mi me entregaban 1.000 euros o 2.000 euros y decía: entrega tú, tú, tú y tú», afirmó García, quien reconoció que era un «pitufeo». Para ello se empleaba a afiliados, pero también a «inmigrantes que eran simpatizantes» del partido.