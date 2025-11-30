José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Madrid, ha alertado en la manifestación de este domingo que «gobernar sin el Parlamento, como hace Sánchez, es gobernar contra el pueblo». Esta manifestación ha sido convocada por el secretario general del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, contra el Gobierno de Sánchez, tras la reciente entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García Izguirre, con el objetivo de exigir una convocatoria de elecciones generales.

José Luis Martínez-Almeida también ha pedido que haya «un propósito común que es defender nuestra democracia e ir a elecciones ya, y acabar con la mayor amenaza de la democracia que es el Gobierno de Pedro Sánchez».

«Hoy deberíamos estar votando en unas elecciones generales y no estar aquí porque hay un Gobierno que no respeta la Constitución y que dice que va a gobernar sin el Parlamento, que es gobernar contra el pueblo. Sánchez quiere gobernar sin vuestra representación y sin contar con vosotros», ha defendido Almeida.

Además, Almeida ha avanzado que «resistiremos y ganaremos porque a este Gobierno que nació en un Caserío de los montes del País Vasco y de una negociación con Otegi, los españoles le ganaremos en las urnas. Morirán en las urnas, morirán con la democracia y desde la democracia, morirán con los millones de votos de todos los españoles».

El alcalde de Madrid también ha rememorado la época del Citroën de Sánchez y ha dicho que «eso no era un coche, sino que era un furgón policial que recorría España con presos preventivos. Y al final esta película no tenía nada de épico, sino que se acabó llamando Toma el dinero y corre, que es lo que han hecho a lo largo de estos años».

Con respecto a la reciente entrada de Ábalos y Koldo en prisión, ha asegurado que «ahora nos quieren dar a entender que Ábalos, Koldo y Cerdán no tienen nada que ver con ellos. Sin embargo, no hay clan Corleone sin Don Vito y no hay clan del sanchismo sin Pedro Sánchez».

«A este paso la casa del pueblo con más afiliados del PSOE va a estar en Soto del Real, no va a haber lugar con tanto militante del PSOE», ha añadido.

Por otro lado, ha destacado los orígenes de Sánchez y cómo se pagaron las primarias. «Es una mentira permanente: vino como un feminista y las elecciones se las pagó con los prostíbulos del suegro. En la cena de Nochevieja, ellos van a desear no entrar en prisión en 2026. Vino como el Gobierno de la gente y nos niega la voz a la gente, nos niega ir a votar, nos niega que podamos elegir por nosotros mismos, y nos niega que un Gobierno corrupto sin presupuestos y sin mayoría parlamentaria se someta a las urnas», ha aclarado.

En cuanto a la corrupción, ha destacado que «este no es un Gobierno en el que ha habido casos de corrupción, esto es la corrupción que se ha adueñado de un Gobierno. Es la corrupción que primero se adueñó del PSOE y que ahora se quiere quedar con España y con nuestra democracia».

Finalmente, el alcalde de Madrid ha lanzado el mensaje de que «no van a poder con nosotros, con la fuerza imparable de aquellos que no queremos la confrontación, el odio y el rencor. Mientras no podamos votar tienen que recibir este mensaje Venceremos, ganaremos y les derrotaremos en las urnas».