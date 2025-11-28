Manifestación del PP este domingo 30 de noviembre en Madrid contra Pedro Sánchez: a qué hora es y dónde

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado una manifestación este domingo 30 de noviembre en Madrid. La protesta llega tras el ingreso en prisión provisional del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García. Esta es la séptima gran movilización del PP en apenas dos años.

El líder popular ha llamado a la ciudadanía a movilizarse «en defensa de España, sin banderas partidistas». Y a los socios parlamentarios del Gobierno les ha lanzado una advertencia: «Si quieren seguir siendo sus cómplices, allá ellos, pero si mantiene esa posición, lo pagarán. Ya lo están pagando».

Convoco a todos los españoles a protestar contra los corruptos y contra todos los que los sostienen. Este domingo, 12 horas, Templo de Debod. Madrid. pic.twitter.com/OGz1ibawmr — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 27, 2025

A qué hora es la manifestación del PP el domingo

El Partido Popular ha convocado la protesta a las 12:00 horas de este domingo con el objetivo de denunciar lo que consideran casos de corrupción y degradación institucional. Se espera que cientos de militantes y simpatizantes se concentren en la zona central de la ciudad, mostrando su rechazo a las políticas del Ejecutivo y apoyando las iniciativas del PP para defender la transparencia y la legalidad en la gestión pública.

Dónde es la manifestación del PP y recorrido

La manifestación está prevista que se lleve a cabo en el Templo de Debod, lugar donde el Partido Popular ya se ha concentrado otras veces en contra del Gobierno de Pedro Sánchez. «A todos los ciudadanos que quieren hablar, les pido que nos concentremos de forma abierta y cívica, no para beneficio de ningún partido, sino en defensa de España. Les espero. Sé que hará frío en Madrid, pero no podemos quedarnos quietos», afirma Feijóo.

Toda la manifestación del Partido Popular se desarrollará en su totalidad en el Templo de Debod, ya que no se ha anunciado un recorrido ni desplazamiento por las calles, por lo que se espera que la concentración sea estática, con los asistentes reunidos en este punto desde el inicio.

Cuál es el lema de la manifestación contra Pedro Sánchez

El lema elegido para la manifestación del PP de este domingo 30 de noviembre es Efectivamente: ¿Mafia o democracia?. Con esta consigna, el partido busca centrar la protesta en la denuncia de lo que consideran prácticas de corrupción y mala gestión por parte del Gobierno.