El PP llama a los votantes de Vox a manifestarse «sin siglas» el domingo contra la «mafia» de Sánchez

El Partido Popular (PP) ha hecho, a través de varios dirigentes de la formación, un llamamiento a sus votantes y a los de Vox a participar en una manifestación «sin siglas» convocada para este domingo 30 de noviembre en el Templo de Debod, en Madrid, contra «la mafia» del Gobierno de Pedro Sánchez. La concentración deriva de la decisión del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, de enviar a prisión sin fianza al ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y al asesor de este, Koldo García, por corrupción.

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, ha transmitido a través de las redes sociales, junto con el cartel promocional del acto, un mensaje en el que pide a los ciudadanos que no permanezcan «impasibles» ante «la máxima degradación de un Gobierno y de un partido».

«Todos los que acompañaron a Sánchez han acabado encarcelados. Ayer la Audiencia Nacional reclamó los pagos en efectivo del PSOE», ha repasado Tellado, quien en una entrevista en esRadio ha hecho un llamamiento a los votantes de Vox para ir «unidos» a la concentración que anunció Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, en su comparecencia ante los medios del jueves.

El secretario general de los populares asegura que la manifestación será «un éxito de la democracia frente a la mafia» y que, acudiendo se estará «haciendo un servicio» a España. «Que unamos nuestra voz», ha pedido Miguel Tellado este viernes, además de dejar claro que «sería un error» que el PP dedicara «ni un minuto» a pelearse con Vox y con su líder, Santiago Abascal. «A España le iría mejor si Vox se dedicase en cuerpo y alma a hacerle oposición al Partido Socialista y no al PP», ha añadido al respecto.

Por su parte, Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, ha afirmado en una entrevista en Onda cero que el objetivo de la manifestación convocada en el Templo de Debod, es «canalizar» el sentir» y la «indignación» ciudadana por todos los casos de corrupción, familiar y del entorno político, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Convocamos a una concentración este domingo para que la gente pueda salir a decir que basta ya y que quieren elecciones», ha publicado Muñoz en la mañana del viernes en las redes sociales, donde deja claro que «Ábalos, Cerdán y Koldo no es que fueran del PSOE», sino que «eran el PSOE».

Feijóo convoca la manifestación

En una comparecencia ante los medios tras conocerse el dictamen del magistrado de encarcelar a José Luis Ábalos y a Koldo García, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, convocó una manifestación para este domingo, en pro de protestar «contra los corruptos» a partir de las 12:00 horas en el madrileño Templo de Debod.

Feijóo, que habló del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como una «manzana podrida», afirmó en su declaración institucional que «no es la primera vez» que convoca a la gente a «posicionarse en la calle», ni cree que sea la última. Asimismo, el líder de la oposición dejó claro que la concentración es para «todos los ciudadanos que quieren hablar y a los que Sánchez no da voz». A ellos, les pide una manifestación «abierta y cívica, no para beneficio de ningún partido, sino en defensa de España».

«El Gobierno está llamando a los españoles a protestar contra los jueces, yo les convoco a hacerlo contra los corruptos y contra todos aquellos que lo sostienen» transmitió Núñez Feijóo, para a continuación asegurar que «el país no merece que los representantes de una España decente nos quedemos quietos».