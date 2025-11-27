Feijóo convoca una manifestación contra Pedro Sánchez tras la entrada en prisión de Ábalos

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido este jueves tras conocerse el ingreso en prisión provisional sin fianza del ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y de su ex asesor Koldo García, por varios delitos de corrupción. Feijóo, que ha hablado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como una «manzana podrida» ha convocado una manifestación para este domingo «contra los corruptos», a las 12:00 horas en el Templo de Debod de Madrid.

«No es la primera vez que convoco a la gente a posicionarse en la calle, ni creo que sea la última, pero no puedo ni quiero normalizar lo que está ocurriendo», ha valorado el líder de la oposición. «A todos los ciudadanos que quieren hablar y a los que Sánchez no da voz, le pido que nos concentremos de forma abierta y cívica, no para beneficio de ningún partido, sino en defensa de España», ha añadido.

«El Gobierno está llamando a los españoles a protestar contra los jueces, yo les convoco a hacerlo contra los corruptos y contra todos aquellos que lo sostienen. Este domingo espero a los ciudadanos a las 12:00 en el Templo de Debod de Madrid», ha transmitido Núñez Feijóo, que asegura que «país no merece que los representantes de una España decente nos quedemos quietos».

Sobre la detención de Ábalos y Koldo, que se suman a un Santos Cerdán de nuevo en libertad, el presidente del PP ha dicho que «el 100% del clan que acompañó a Sánchez en su heroico regreso a la política habrá acabado encarcelado». «Como es evidente, esto ya no puede interpretarse como un hecho aislado es un ejemplo más, y van demasiados, de la degeneración que acompaña al señor Sánchez incluso desde antes de llegar al poder», ha aseverado Feijóo.

El dirigente popular ha incidido en que este jueves «José Luis Ábalos se convierte en el segundo secretario de Organización de Sánchez que entra en la cárcel. Entra el que le llevó al poder, el señor Ábalos, y entró el que sucedió al señor Ábalos, Cerdán». Además, ha repasado los acontecimientos sucedidos el miércoles, como que la Audiencia Nacional reclamara «información sobre los pagos que han recibido distintos dirigentes socialistas en el marco de la causa abierta sobre financiación ilegal», la llamada a declarar a Cerdán y a Antonio Hernando, por el caso Leire, o la confirmación de Ábalos sobre la reunión de Sánchez, que negoció «la presidencia del Gobierno con un condenado por terrorismo», Arnaldo Otegi.

«La semana pasada el fiscal general del Estado fue condenado por el Tribunal Supremo por revelar datos reservados. El hermano del presidente está procesado y será juzgado en febrero, y su mujer está imputada por cinco delitos», ha añadido.

Feijóo también ha incidido en que «la coincidencia de diferentes jueces desde distintas instancias pone de relieve una certeza». Sobre Sánchez, el líder de la oposición ha transmitido desde Génova que «no es un hombre rodeado de manzanas podridas», sino que «la manzana podrida es él y ha podrido todo y a todos los que le rodean».

Feijóo señala a Sánchez

«La responsabilidad política de toda esta degradación es de Sánchez», ha subrayado Alberto Núñez Feijóo en la declaración realizada este jueves. «Ni su Gobierno, ni su partido, ni su entorno habrían podido incurrir en comportamientos tan deleznables si él mismo no hubiese actuado con total amoralidad», ha añadido al respecto.

«La realidad es una. Cuando todos los que le encumbraron entran en un sitio, en la cárcel, el señor Sánchez debe salir de otro, del Palacio de la Moncloa. Esto es tan indiscutible como que vista su trayectoria, intentará aguantar cuando sea hasta su último aliento. Pero eso no puede traducirse en que todos los que consideramos que esta situación es insostenible, permanezcamos impasibles», ha completado, antes de convocar la manifestación del domingo en Madrid.