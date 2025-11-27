El PP tras la entrevista exclusiva de OKDIARIO con Koldo: «La cuadrilla de Sánchez empieza a cantar»

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, y las portavoces de la formación en el Congreso de los Diputados y en el Senado, Ester Muñoz y Alicia García, han reaccionado este jueves a la entrevista exclusiva de OKDIARIO a Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, a horas de que ambos se jueguen mantenerse en libertad por su implicación en la denominada trama del PSOE.

«La cuadrilla de Sánchez empieza a cantar», ha publicado Tellado en su cuenta oficial de las redes sociales, siguiendo en la misma línea transmitida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien le dijo al presidente del Gobierno en la sesión de control en el Congreso que él «es el único de la cuadrilla en libertad».

«Llegó haciendo trampas y acabó rodeado de corrupción», ha compartido Tellado, citando la entrevista de Eduardo Inda a Koldo, en la que el que fuera mano derecha de José Luis Ábalos asegura haber escuchado a Pedro Sánchez decir que su suegro, Sabiniano Gómez, «aportaba 100.000 € para las primarias» del PSOE.

Llegó haciendo trampas y acabó rodeado de corrupción. La cuadrilla de Sánchez empieza a cantar.https://t.co/YfbKpgtM3F pic.twitter.com/5Ud2XrazLz — Miguel Tellado (@Mtelladof) November 27, 2025

Por su parte, Ester Muñoz también ha reaccionado en su cuenta oficial de X, con un mensaje acompañado de la entrevista de OKDIARIO al ex asesor de Ábalos. «A Koldo sí le consta que el suegro de Pedro Sánchez donó para sus primarias. Unas primarias amañadas. No les corrompió el poder, venían así de casa», publica la portavoz popular en el Congreso de los Diputados.

A Koldo sí le consta que el suegro de Pedro Sánchez donó para sus primarias. Unas primarias amañadas. No les corrompió el poder, venían así de casa. https://t.co/dJOQ2VBwIQ — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) November 27, 2025

Alicia García, cara visible del PP en el Senado, ha sumado una mención más a la charla de Inda con Koldo, con la destacada exclusiva de la implicación del padre de Begoña Gómez en las primarias. «Pedro llegó al poder haciendo trampas y con donaciones de su suegro, dinero proveniente del negocio de la prostitución», ha escrito la dirigente popular. «El castillo de naipes del farsante empieza a desmoronarse», ha añadido, en dirección a Pedro Sánchez.

Pedro llegó al poder haciendo trampas y con donaciones de su suegro, dinero proveniente del negocio de la prostitución. El castillo de naipes del farsante empieza a desmoronarse. https://t.co/zbH40Y32sB — Alicia García (@AliciaGarcia_Av) November 27, 2025

La entrevista a Koldo

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha entrevistado a Koldo García a escasas horas de la vista que puede derivar en su ingreso en prisión por los delitos de corrupción por los que está imputado. El ex asesor de José Luis Ábalos, al que Pedro Sánchez definió como «hombre anecdótico» y ninguneó casi negando su existencia pese a haber sido su sombra durante años, asegura haber escuchado al actual presidente del Gobierno y a Paco Salazar que Sabiniano Gómez «iba a aportar 100.000 euros» para financiar las primarias de 2017.

Sobre estas elecciones, Koldo afirma que «se hizo pitufeo con inmigrantes rumanos, marroquíes y sudamericanos». Con respecto al límite de aportaciones a las primarias, el ex asesor dice lo siguiente. «Yo me acuerdo que eran ingresos de 300 euros los que yo he pedido hacer. A mi me entregaban 1.000 euros o 2.000 euros y decía: ‘Entrega tú, tú, tú y tú’».