Ábalos se rebela desde la cárcel y actualiza sus redes sociales: «¡Soy inocente!»

José Luis Ábalos, aún diputado del Grupo Mixto, ha cambiado su perfil en Twitter. El que fuera número dos del PSOE y antigua mano derecha de Pedro Sánchez, en prisión preventiva desde el pasado jueves, se define ahora en su biografía como «inocente» y advierte que no cesará en sus intentos por defenderse. «¡Soy inocente! Aunque pidan 24 años por delitos que no he cometido, lucharé por la verdad y la justicia, aunque digan que soy culpable», cita en su muro en la red social.

No han pasado ni 48 horas de su envío a la prisión de Soto del Real, en Madrid, y el ex ministro de Transportes ya ha hecho uso de sus redes sociales para defender su inocencia en la trama Koldo. Este jueves, el juez del Tribunal Supremo (TS) que investiga el caso, el magistrado Leopoldo Puente, enviaba al ex dirigente socialista a la cárcel como medida preventiva por riesgo de fuga. Junto a él, también ingresaba en el centro penitenciario madrileño el que fuera su asesor Koldo García.

En torno a las 09:00 horas de la mañana de este sábado han sido muchos los españoles que han despertado con el sorpresivo cambio del ex ministro Ábalos en sus redes sociales. Primero por su cambio de nombre: ya no se denomina como «José Luis Ábalos» sino que, ahora, aparece encabezado por una descripción que reza «En el nombre de Ábalos».

En su biografía mantiene eso sí que sigue siendo «diputado por Valencia», ello a pesar de que siga integrado en el Grupo Mixto y esté pendiente de su suspensión como parlamentario, el próximo día 4 de diciembre, por la Mesa del Congreso que preside la socialista Francina Armengol.

Es este espacio de la red social de X, antes Twitter, donde el que fuera hombre de máxima confianza del presidente Sánchez tanto en el Gobierno como en el PSOE ha cambiado su descripción. «¡Soy inocente!», reza ahora entre exclamaciones para definir quién es.

«Aunque pidan 24 años por delitos que no he cometido, lucharé por la verdad y la justicia, aunque digan que soy culpable», apunta el ex ministro en la misma definición. Una, con la que además se intenta defender de las acusaciones que le implican en el presunto cobro de mordidas por la venta de mascarillas durante la pandemia y por los pagos de dinero en B -hasta 90.000 euros habría recibido junto a su ex asesor Koldo- en la sede de los socialistas de Ferraz.

Lo más llamativo, después de ver la nueva descripción del ex secretario de organización de los socialistas, es que desde la cárcel de Soto del Real haya hecho uso de Internet para proceder a estos cambios e incluso, publicar un nuevo mensaje cargado de mensaje. En concreto, una canción de Guillermo Mayer que se titula No te rindas.

Según el Reglamento Penitenciario y las normas internas que rigen la legislación dentro de algunas cárceles, no se permite la tenencia de dispositivos móviles que no estén autorizados. Ello, porque pueden suponer un peligro para la convivencia o bien, porque están terminantemente prohibidos. Las comunicaciones además están reguladas, pueden hacer llamadas pero nunca en todo caso con sus propios dispositivos móviles.

Por todo ello, cabe pensar que un familiar o persona cercana al ex ministro haya procedido a los cambios en su biografía una vez que este se lo hubiera comunicado en caso de que entrara en prisión.