Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Los principales rankings sanitarios de referencia nacionales e internacionales sitúan a los hospitales públicos madrileños como los mejores de España -6 de los 10 primeros- y entre los más excelentes del mundo.

Madrid revalida año tras año su liderazgo como CCAA donde menos tiempo de espera hay para una operación quirúrgica: sólo 49 días frente a los 148 días de la sanidad catalana gestionada por un Gobierno del PSOE. Desde 2019, la Comunidad de Madrid ha incrementado en casi 3.000 millones su inversión en la sanidad pública, a la que dedica el 36% del total de su presupuesto para 2026.

Líderes de España en atención a pacientes de ELA con el Hospital Zendal y la próxima construcción del primer centro del mundo para esta enfermedad. En 2025 comienza la construcción de la Ciudad de la Salud, el complejo publico sanitario más grande de Europa con una inversión de 1.000 millones de euros, albergará las futuras instalaciones del Hospital La Paz y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma.

Madrid lidera la formación sanitaria en España con más de 2.000 plazas de Médico Interno Residente y estos MIR eligen los hospitales de la región para formarse. Pionera en múltiples avances médicos internacionales, como el tratamiento para curar la leucemia en niños con la terapia CAR-T. Atiende el 40% de las patologías oncológicas complejas de toda España.

La satisfacción de los madrileños con su sanidad alcanza su nivel más alto en 2025, según un estudio de IPSOS sobre la sanidad pública en España. Única región de España que realiza todo tipo de trasplantes en sus hospitales públicos tanto para adultos como para niños.

Por otra parte, la Comunidad Autonómica invierte más de 300 millones en la modernización de sus infraestructuras sanitarias públicas, con 24 nuevos centros de salud ya en obras y otros 4 cuya construcción comenzará próximamente en municipios de la región.