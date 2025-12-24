Fact checked

Las fiestas navideñas pueden ser uno de los periodos de vacaciones más bonitos para los niños, pero los expertos recomiendan también tener presentes los riesgos que se asocian a las celebraciones, con el acento en la seguridad, el bienestar y la salud de los menores. Sus recomendaciones han sido recopiladas por el Centro Pediátrico de la Universidad Johns Hopkins (Baltimore, Estados Unidos) con la idea de asegurarnos de que los momentos más especiales no se vean truncados por riesgos.

Prevención de gripe y resfriados

Las reuniones familiares y con amigos y el uso del transporte público en temporada de fiestas pueden facilitar el contagio de patógenos como el virus respiratorio sincitial, el de la gripe, covid y el resfriado común.

Este año, en España la temporada de gripe parece haberse adelantado y, como ha venido informando OKSALUD, ha entrado en fase epidémica, superando con holgura el umbral de circulación intensa. La incidencia en los últimos datos del Ministerio era de 112,2 casos por cada 100.000 habitantes, lo cual permite presagiar unas fiestas complicadas en términos de infecciones respiratorias. Para dar una idea, la misma semana del año anterior los casos eran 12,8 por cada 100.000 habitantes.

Las recomendaciones de los especialistas incluyen enseñar a los más pequeños a taparse la boca con el codo al toser o estornudar, evitar el contacto con otras personas si se está enfermo, lavarse las manos a menudo y evitar los espacios cerrados.

Evita visitas a urgencias

Algunos regalos y elementos decorativos pueden ser peligrosos para los niños. Es el caso de las pequeñas piezas que pueden provocar atragantamiento y los dispositivos que incluyen elementos tóxicos, como las pilas. Es importante estar atento a los objetos que no deben estar al alcance de los niños. Eso incluye alimentos, ya que los frutos secos son una de las causas más frecuentes de atragantamiento.

Ante un atragantamiento, es importante intentar mantener la calma, animar al niño a seguir tosiendo si ya lo hace, no golpear la espalda ni intentar sacar el objeto a ciegas. No debe dejarse al niño solo. Si tiene mucha dificultad para respirar, llama al 112.

Si el objeto no se ve en la boca o no se puede extraer, damos 5 golpes fuertes con el talón de la mano en la parte alta de la espalda, entre los omóplatos. Si el niño tiene menos de 1 año y no ha expulsado nada se le debe dar la vuelta y realizar 5 compresiones torácicas en el centro del pecho, justo por debajo de la línea que une ambos pezones. Si el niño tiene más de 1 año y no ha expulsado nada, se realizan 5 compresiones abdominales en la boca del estómago (maniobra de Heimlich). Este ciclo (observar la boca-golpes en la espalda-compresiones abdominales torácicas) se debe repetir tantas veces como sea necesario.

Si la familia tiene previsto viajar, sigue las recomendaciones de tráfico y prepara un desplazamiento seguro para todos.

Prevención de quemaduras

Para muchos, las fiestas de Navidad significan decoración, bebidas calientes y horas de cocina casera. Con el ajetreo instalado en las casas, puede ser una buena idea mantener a los pequeños alejados de la cocina estos días. Por otro lado, los elementos con fuego llaman poderosamente la atención de los niños. Los juegos con petardos, bengalas y otros elementos similares son muy peligrosos. Evítalos.

Bienestar emocional

Esta temporada hace brotar muchas emociones, desde la alegría a la melancolía. También puede ser estresante el cambio de rutina para los pequeños. Permanece atento a su estado de ánimo y dedícales un tiempo extra.

Anímales a comer bien

Los dulces no son la única opción. Una comida festiva debe incorporar nutrientes de calidad. Piensa en ello al elaborar los menús de las jornadas festivas.