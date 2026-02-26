6 palabras japonesas que utilizamos todo el rato en España sin darnos cuenta

El castellano es una de las lenguas más ricas del mundo y la segunda más hablada del planeta sólo por detrás del inglés, y uno de los motivos de su éxito es que ha sabido introducir vocablos de otras culturas e incorporarlas a su diccionario. Una de las palabras que más se utilizan en España son las japonesas, incluyéndose hasta un total de 59 en el diccionario de la Real Academia Española. A continuación las analizamos.

Japón es uno de los países más bellos del mundo y que tiene una visita obligatoria al menos una vez en la vida y desde territorio nipón también se exporta una cultura y gastronomía que llega a todas las partes del mundo. Esto hace que en nuestro día a día en España utilicemos una serie de palabras japonesas y prácticamente no lo sepamos.

Las palabras japonesas que se usan en España

Karaoke

¿Sabías que la palabra karaoke proviene de Japón? Esto es desconocido por muchos españoles peso sí, este lugar en el que puedes pasar unas horas interpretando tus canciones preferidas tiene origen nipón. Este término viene de kara, que quiere decir vacío y oke, que su traducción al castellano es orquesta. Por ello, a la hora de pronunciar la palabra karaoke nos referimos a un sitio vació de orquesta en el que tú tendrás que dar el do de pecho como cantante.

Soja

La palabra soja también viene del japonés pero esto no es ninguna sorpresa. En la era del sushi y con este alimento de moda en toda España, la soja se convierte en un elemento imprescindible a la hora de comer este manjar que ha llegado a todas partes del mundo. El término soja viene de shōyu, que es la palabra con la que en Japón se refieren a una de las plantas más famosas del país y que ha sido exportada a todo el mundo.

Emoji

Con el auge de las nuevas tecnologías gracias a los smartphones y el uso diario del WhatsApp por parte de millones de personas, también se ha puesto de moda en los últimos tiempos el uso de emojis. Una emoji es una pictograma o logograma que se utiliza en los teléfonos para expresar un sentimiento. Hoy en día podemos encontrar todo tipo de emojis para explicar todo tipo de situaciones y esto se debe a que se creo en Japón en su día. Esta palabra se forma tras combinar los términos términos e (dibujo) y moji (carácter escrito). De esta mezcla sale la carita que usamos a todas horas del día.

Manga

Más que una palabra japonesa que se usa en España, el manga tiene que ver con un estilo de vida que siguen millones de personas en todo el mundo. La devoción por esta filosofía viene desde Japón, tierra que ha hecho una oda a los dibujos animados, cómics y una forma de vestir, incluso. La palabra viene de la composición man (informal) y ga (dibujo). En España, lógicamente, también se utiliza la palabra manga para referirse a una parte de la ropa.

Biombo

Quizá la palabra biombo no la empleemos todos los días pero su origen tiene su aquel. Mientras que la RAE define a esta palabra como una «mampara compuesta de varios bastidores unidos por medio de goznes, que se cierra, abre y despliega» en japonés proviene de la palabra byōbu que se utiliza para referirse a algo que protege del viento. Ahora, además de ello, también se utiliza para que no te puedan ver mientras alguien se está cambiando de ropa.

Estas son sólo algunas de las palabras japonesas que utilizamos en España en nuestro día a día y apenas nos damos cuenta pero hay más. Por ejemplo, una que está instaurada para referirnos a una desgracia geográfica es tsunami, el kimono que es el traje que llevan las personas que hacen judo o karate, o el origami, que es la capacidad que tienen muchas personas para saber doblar papeles y poder realizar figuras increíbles. A partir de ahora, cuando pronuncies alguna de estas palabras ya sabrás de donde vienen y cual es su significado. Algunas eran predecibles pero el caso del origen del término karaoke puede que suponga todo un descubrimiento.